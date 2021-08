Kevin Danso: Wäre gerne im Guten gegangen

Abwehrspieler Kevin Danso wechselt vom FC Augsburg zum RC Lens nach Frankreich - nach wochenlangen Querelen. Nun stellt er seine Sicht der Dinge klar und weißt Vorwürfe des FCA zurück.

Kurz nach der Bekanntgabe seines Wechsels vom FC Augsburg zum französischen Erstligisten RC Lens meldet sich Kevin Danso zu Wort. In einem Interview mit dem kicker bedauert der Abwehrspieler, dass er nicht im Guten mit dem Verein auseinandergehen konnte. Es habe viele Dinge gegeben, die zum Vertrauensbruch geführt hätten. Er habe keine Perspektive mehr gesehen, regelmäßig zu spielen - was ihn mental stark belastet habe. Er sei verzweifelt gewesen und habe sich nicht ernst genommen gefühlt. Dennoch hätte er versucht, zu trainieren, und sei dennoch im Trainingslager im Juli nach Hause geschickt worden. Im Interview sagt Danso, dass er nicht von sich aus gehen wollte.

Zudem wies er die Vorwürfe des FCA zurück, er habe sich teilweise aggressiv und undiszipliniert verhalten. Der Verein hätte ihn "an der Nase herumgeführt", so Danso im Interview.

Danso: "Der FCA hat sich nicht an sein Wort gehalten und mich nicht ernst genommen"

Auch auf Instragram äußerte sich Danso - so hätten seine Vorstellungen und die des Vereins nicht mehr zusammengepasst. Das hätten die Leihgeschäfte nach Southampton und Düsseldorf gezeigt, zudem habe der FCA ihn nur als Backup in der Innenverteidigung eingeplant. "Ich bin aber jung, ehrgeizig und will spielen", schreibt Danso. Das habe er dem Verein auch frühzeitig mitgeteilt. Ihm sei versprochen worden, dass man sich mit einem Transfer ins Ausland beschäftigen werde.

Danso sei "frustiert" gewesen, als der FCA zunächst nicht auf ein Angebot vom RC Lens reagiert habe. "Der FCA hat sich nicht an sein Wort gehalten und mich nicht Ernst genommen." Dies habe bei ihm zu mentalen Blockaden geführt, weshalb er sich nicht in der Lage fühlte, Fußball zu spielen.

Dansos Vertrag vorzeitig beendet

Kevin Danso hatte in Augsburg noch einen Vertrag bis 2024, sich seit Mitte Juli aber geweigert, am Training oder an Spielen teilzunehmen. Zuletzt war er krankgemeldet. Der FCA einigte sich einer Vereinsmitteilung zufolge mit dem französischen Erstligisten RC Lens auf einen Wechsel des 22-Jährigen.

"Wir haben mehrfach unsere Wertschätzung der sportlichen Qualitäten von Kevin Danso zum Ausdruck gebracht", sagte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter. "Zuletzt hat er eine tolle Entwicklung genommen und wir hätten ihm in der kommenden Saison in der Bundesliga in unserem Team viel zugetraut. Schade, dass er dies anders sieht und nicht mehr das FCA-Trikot tragen möchte."

FC Augsburg stimmt Dansos Wechsel zu

"Durch unser konsequentes Handeln im Trainingslager haben wir dokumentiert, was wir von dem Weg halten, mit dem ein Wechsel von Kevin Danso durchgebracht werden sollte", sagte Reuter. "Für uns stand aufgrund dieses Verhaltens fest, dass ein Wechsel nur zustande kommt, wenn die Rahmenbedingungen für uns passen. Dies ist nach einigen Gesprächen nun der Fall, so dass wir dem Wechsel zugestimmt haben."

Kevin Danso freue sich auf die bevorstehende Zeit in Frankreich: Dem RC Lens sei er dankbar, dass ihm dort von Anfang an der Rücken gestärkt wurde und der Transfer zustande kam. "Ich möchte jetzt nach vorne schauen und das tun, was ich liebe: Fußball spielen", schreibt Danso auf Instagram. (AZ)

