Aktuelle Infos zum FC Augsburg: Liveticker, Spielplan und Tabelle

Hier finden Sie einen Liveticker für alle Spiele des FC Augsburg in der Bundesliga, den aktuellen Spielplan und die Tabelle. Dazu gibt es Infos zur Übertragung der FCA-Partien im TV oder Live-Stream.

Der FC Augsburg spielt seit mehr als zehn Jahren in der Fußball-Bundesliga. Dabei kämpfte der FCA mit wechselnden Trainern schon häufiger gegen den Abstieg, hat aber immer den Klassenerhalt geschafft.

Alle Spiele des FC Augsburg in der Saison 2021/22 können Sie hier im Liveticker verfolgen, um kein Tor zu verpassen. In unserem Datencenter finden Sie neben dem Ticker außerdem immer den aktuellen Spielplan des FCA und die Bundesliga-Tabelle. Weiter unten folgen Informationen dazu, wie die Übertragung der Spiele im TV oder Live-Stream abläuft.

FC Augsburg: Liveticker, Spielplan und Tabelle zum FCA in der Bundesliga 2021/22

Dieses Datencenter bietet die Infos zum FC Augsburg und zu allen anderen Vereinen der Bundesliga. Unter "Live" können Sie immer den aktuellen Liveticker aufrufen.

Dazu gibt es die Punkte "Spielplan" und "Tabelle". Unter "Mannschaften" finden Sie allgemeine Infos zum Kader. Dort wird auch angezeigt, wie viele Tore die einzelnen Spieler in der Bundesliga-Saison 2021/22 bereits geschossen haben.

Wenn der Liveticker beim ersten Laden nicht richtig auf Ihrem Mobilgerät angezeigt wird, dann öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Bundesliga-Übertragung: So sehen Sie die Spiele des FC Augsburg live im TV oder Stream

Die Heimspiele trägt der FC Augsburg mit Trainer Markus Weinzierl und Kapitän Jeffrey Gouweleeuw in der WWK-Arena aus. Das Stadion bietet eine Kapazität von rund 30.000 Plätzen. Die Auswärtsspiele werden ebenfalls von den Fans begeleitet. Wer es nicht ins Stadion schafft, kann die FCA-Spiele entweder in unserem Liveticker verfolgen - oder im TV und Live-Stream.

Die beiden Anbieter Sky und DAZN teilen sich die Bundesliga-Übertragung auf. Die Spiele des FC Augsburg am Samstag werden im TV oder im Online-Stream von Sky gezeigt. Dort laufen auch die seltenen Partien am Dienstag oder Mittwoch. DAZN zeigt hingegen die Freitagsspiele und die Sonntagsspiele des FCA.

Für beide Anbieter ist ein kostenpflichtiges Abo nötig. Nur wenige Bundesliga-Spiele laufen in der Saison 2021/22 gratis im Free-TV: Sat.1. hat die Rechte an insgesamt neun Spielen am 1., 17. und 18. Spieltag. Ansonsten lassen sich auf mehreren Sendern kostenlos Zusammenfassungen sehen: bei der "Sportschau" in der ARD, bei "Das aktuelle Sportstudio" im ZDF und auch auf Sport 1 oder auf RTL Nitro.

Gegner des FCA: Das sind die aktuellen Bundesliga-Mannschaften

Insgesamt treten in der 1. Fußball-Bundesliga 18 Mannschaften an. Wer am Ende auf den letzten beiden Plätzen der Tabelle steht, steigt in die 2. Liga ab. Das Team auf Rang 16 muss in die Relegation. Das sind alle Mannschaften der aktuellen Saison nach alphabetischer Sortierung:

1. FC Köln

1. FC Union Berlin

1. FSV Mainz 05

Arminia Bielefeld

Bayer 04 Leverkusen

Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt

FC Augsburg

FC Bayern München

Hertha BSC

RB Leipzig

SC Freiburg

SpVgg Greuther Fürth

TSG 1899 Hoffenheim

VfB Stuttgart

VfL Bochum

VfL Wolfsburg

FC Augsburg in der Bundesliga-Tabelle: Bisherige Plätze des FCA

Auf welchem Platz in der Tabelle hat der FC Augsburg seine bisherigen Spielzeiten in der Bundesliga beendet? Hier finden Sie einen Überblick über die Platzierungen:

Bundesliga-Saison Platz des FC Augsburg 2011/12 14 2012/13 15 2013/14 8 2014/15 5 2015/16 12 2016/17 13 2017/18 12 2018/19 15 2019/20 15 2020/21 13

