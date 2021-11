FC Augsburg

06:53 Uhr

Marco Richter trifft nach seinem Wechsel erstmals auf den FCA

Plus Im Sommer wechselte der Stürmer vom FC Augsburg zu Hertha BSC. Am Samstag trifft man sich erstmals in im Berliner Olympiastadion wieder. Richter will Taten und nicht Worte sprechen lassen.

Von Robert Götz

Die Absage aus der Kommunikations- und Medienabteilung von Hertha BSC kam zügig. „Sehr geehrter Herr Götz, vielen Dank für Ihre E-Mail und Ihr Interesse an Hertha BSC. Aufgrund der derzeitigen terminlichen Lage und der hohen Nachfrage, ist ein Interview mit Marco Richter leider nicht möglich....“ Das Augsburger Eigengewächs Richter (spielte seit der U14 beim FC Augsburg) war im August zur Hertha nach Berlin gewechselt und macht sich seitdem rar in der Öffentlichkeit. Und das nicht nur vor dem Gastspiel des FCA am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Olympiastadion. Erst ein größeres Interview hat Richter einem Berliner Medium gegeben, dem Tagesspiegel.

