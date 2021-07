FC Augsburg

vor 60 Min.

Mit dem Spiel gegen Paris gelingt ein Tagesausflug in den Spitzenfußball

Plus FCA-Trainer Markus Weinzierl sieht beim 1:2 gegen Paris Saint Germain viele gute Ansätze und lobt einen Spieler ausdrücklich.

Von Robert Götz

Am Ende wusste Jeffrey Gouweleeuw nicht so genau, ob er sich grämen oder über sein Eigentor schmunzeln sollte. Es waren nur noch wenige Sekunden im Stadion von Orleans zu spielen, der FC Augsburg schien mit einem respektablen 1:1 das Testspiel gegen den europäischen Spitzenklub Paris Saint Germain zu beenden als dem FCA-Kapitän ein für ihn ungewöhnlicher Stockfehler unterlief. Eine flache Hereingabe von links wollte er rustikal klären, doch der Ball rutschte ab und flog im hohen Bogen unhaltbar für FCA-Torhüter Tomas Koubek ins lange Eck. Wenige Sekunden später pfiff der Schiedsrichter ab. Es war das unglückliche Ende eines Kurztrips des Bundesligisten nach Frankreich mit Hin- und Rückflug an einem Tag.

