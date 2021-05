FC Augsburg

18:30 Uhr

Warum der FCA den Tor-Rekord von Lewandowski unbedingt verhindern will

Plus Lewandowski als Rekordschütze vor Gerd Müller? Das will Markus Weinzierl verhindern. Denn der FCA-Coach hat eine besondere Beziehung zum Bomber der Nation.

Von Robert Götz

Am Freitag machte Markus Weinzierl, der Trainer des FC Augsburg, noch einmal klar, dass es für ihn ein sehr persönliches Anliegen ist, dass Gerd Müller auch nach dem 34. Spieltag weiter zusammen mit Robert Lewandowski den 40-Tore-Rekord in einer Bundesligasaison halten darf. In der Saison 71/72 hatte Müller, der in Nördlingen geboren ist, diesen Rekord aufgestellt. „Gerd Müller war in der Jugend mein Idol. Ich war Fan.“

