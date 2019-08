11:03 Uhr

FC Augsburg im DFB Pokal 2019/20: Live Stream & TV-Termine der Spiele des FCA

Der FC Augsburg startet in den DFB Pokal 2019/20 am 10. August gegen den SC Verl. Wo die Pokalrundenspiele der Augsburger zu sehen sind, wann die TV-Übertragungen (Fernsehen, Free TV oder Pay TV) starten und ob die Spiele im Live Stream ausgestrahlt werden, erfahren Sie hier.

Bevor am 17. August die neue Bundesliga-Saison für den FC Augsburg beginnt, reist die Mannschaft zum SC Verl nach Ostwestfalen. In der ersten Runde des DFB Pokals 2019/20 treffen die Kontrahenten aus 1. Bundesliga und Regionalliga West am Samstag, den 10. August, aufeinander und spielen um den Einzug in die 2. Runde. Sollte der FCA siegen, erreicht er die zweite DFB Pokalrunde, deren Spiele am 29. und 30. Oktober stattfinden. Wann und wo (Fernsehen, Free TV, Pay TV & Live Stream) Fans des FC Augsburg die Spiele live schauen können, erfahren Sie hier.

DFB Pokal: Spiele des FC Augsburg live online & im TV

FCA in der 1. Hauptrunde:

Das Spiel des FCA in der 1. Hauptrunde wird von Sky im Pay TV übertragen. Sky Go Abonnenten können die Partie des FC Augsburg im Live Stream sehen.

Samstag, 10. August 2019: SC Verl vs. FCA

Anpfiff: 15.30 Uhr

TV-Übertragung: SKY Sport 2

Online Live Stream: SKY Go

FCA live: Augsburg will an DFB Pokal Erfolg des letzten Jahres anknüpfen

Nachdem sich Augsburg im vergangenen Jahr im DFB-Viertelfinale RB Leipzig geschlagen geben musste, hoffen die FCA-Fans auf eine ebenso erfolgreiche Teilnahme in dieser Saison. Die höchste Platzierung erreichten die Schwaben im DFB Pokal 2009/10 als sie das Halbfinale erreichten, Werder Bremen mit 0:2 aber unterlagen.

Themen Folgen