FC Barcelona - Dynamo Kiew in der Champions League: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

FC Barcelona und Dynamo Kiew treffen in der Champions League aufeinander. Alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream sowie einen Liveticker finden Sie hier.

Die Gruppenphase der Champions League 2021/22 läuft seit dem 14. September 2021. Am 20. Oktober findet der 3. Spieltag statt und der FC Barcelona trifft auf Dynamo Kiew. Der FC Barcelona hat die Champions League bereits dreimal gewonnen. Dynamo Kiew konnte die Champions League noch nie gewinnen, schaffte es aber 1998/99 ins Halbfinale.

Hier in diesem Artikel finden Sie alle Infos zur Übertragung der Partie und eine Bilanz zu den Begegnungen beider Mannschaften.

FC Barcelona - Dynamo Kiew in der UEFA Champions League 2021/22: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Da das Spiel im Camp Nou Stadion in Spanien ausgetragen wird, hat der FC Barcelona einen Heimvorteil. Heute, am 20. Oktober 2021, wird das Spiel um 18.45 Uhr angepfiffen.

FC Barcelona gegen Dynamo Kiew: Übertragung live im TV und Stream

Lediglich das Finale der Champions League 21/22 wird im Free-TV übertragen. Alle anderen Partien sind lediglich mit einem kostenpflichtigen Abo bei DAZN oder Amazon Prime Video zu sehen. Hier finden Sie alle Eckdaten zur Übertragung im Überblick:

Spiel: FC Barcelona - Dynamo Kiew , Gruppenphase der UEFA Champions League 2021/22

- , der 2021/22 Datum: Mittwoch, 20. Oktober 2021

Mittwoch, 20. Oktober 2021 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Camp Nou , Barcelona

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

CL: Liveticker zu FC Barcelona vs Dynamo Kiew

In unserem Liveticker können Sie das Spiel in Echtzeit verfolgen. Er bietet also eine Alternative, falls Sie zum Zeitpunkt des Spiels unterwegs sind. Sie finden im Liveticker nicht nur den aktuellen Spielstand, sondern auch Kommentare zu verpassten Chancen, Toren und Auswechslungen.

Kurz vor dem Anpfiff sehen Sie im Datencenter die Aufstellung zum Spiel FC Barcelona - Dynamo Kiew. Außerdem sehen Sie aktuelle Termine in der Champions League.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung in der UEFA Champions League: Wo laufen die Spiele der Saison 21/22?

137 Spiele laufen in diesem Jahr in der Champions League Saison 2021/22. 121 Partien werden vom Streaming-Servie DAZN übertragen. Die restlichen 16 Spiele sind im kostenpflichtigen Abo bei Amazon Prime Video zu sehen. Außerdem läuft das Finale im Free-TV im ZDF. Vier deutsche Mannschaften sind in der Champions League vertreten: FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und VfL Wolfsburg.

Das Spiel FC Barcelona gegen Dynamo Kiew ist nur im kostenpflichtigen Stream von DAZN zu sehen.

FC Barcelona gegen Dynamo Kiew: Bilanz und Infos

Im direkten Vergleich liegt der FC Barcelona vorne. Die aktuellsten drei Spiele fanden im November 2020 und im Dezember 2009 statt - alle in der Champions League Gruppenphase. Dynamo Kiew konnte sich kein einziges Mal durchsetzen. Hier die Ergebnisse und Daten im Überblick:

Datum Team Ergebnis 24.11.2020 Dynamo Kiew - FC Barcelona 0:4 04.11.2020 FC Barcelona - Dynamo Kiew 2:1 09.12.2009 Dynamo Kiew - FC Barcelona 1:2

Laut Fußballdaten.de liegt das Torverhältnis bei 16:24. und der FC Barcelona hat sich insgesamt achtmal gegen Dynamo Kiew durchgesetzt. (AZ)