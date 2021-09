FC Barcelona - FC Bayern in der Champions League: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

Der FC Barcelona und der FC Bayern München treffen heute in der Champions League aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Live-Ticker haben wir hier für Sie.

Die Spiele des 1. Spieltags der Champions League 21/22 Gruppenphase finden heute am 14. und morgen am 15. September statt. Die Übertragung der Champions League teilen sich in dieser Saison Amazon Prime Video und der Streaming-Anbieter DAZN. Aus der Bundesliga sind der FC Bayern, Borussia Dortmund, der RB Leipzig und der VfL Wolfsburg in der Gruppenphase mit dabei.

Alle Infos zum Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona haben wir hier für Sie. Spanien hat bisher 18 und damit die meisten Titel in der Champions League nach Hause geholt. Deutsche Mannschaften haben bisher acht Mal in der Champions League gewonnen.

FC Barcelona - FC Bayern München in der Champions League heute: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Das Spiel zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München findet am heutigen 14. September 2021 statt. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr.

FC Barcelona gegen FC Bayern: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Eine Übertragung im Free-TV wird es in dieser Saison für keines der Spiele in der Champions League geben. Auch Sky hat momentan keine Rechte zur Übertragung der europäischen Königsklasse. Wer das Spiel zwischen Barcelona und dem FC Bayern überträgt, verrät Ihnen diese Übersicht:

Spiel: FC Barcelona vs. FC Bayern München , Gruppenphase der UEFA Champions League 2021/22

vs. , der 2021/22 Datum: Dienstag, 14. September 2021

Dienstag, 14. September 2021 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Camp Nou Stadion, Barcelona

Stadion, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime Video

Live-Ticker zum CL-Spiel FC Barcelona vs. FC Bayern München

Wenn Sie nicht alle Begegnungen der Champions League live im Stream verfolgen können, dann bietet ihnen unser Live-Ticker eine umfassende Alternative. Der Liveticker hat nicht nur den aktuellen Spielstand sondern informiert auch aktuell über alle Tore, Auswechslungen, gelbe und rote Karten und liefert außerdem die spannendsten Spielmomente als Kommentar. Das Datencenter bietet außerdem die Aufstellung und alle Infos zum Verlauf der aktuellen Champions League Saison.

Lesen Sie dazu auch

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung in der UEFA Champions League: Wo gibt es die Spiele der Saison 21/22 zu sehen?

Insgesamt 16 Spiele der aktuellen Champions League Saison wird es live bei Amazon Prime Video zu sehen geben. Alle weiteren Spiele gibt es beim Streaming-Service DAZN zu sehen. Im Free-TV werden keine Begegnungen übertragen. Abonnenten des Prime-Service von Amazon können sich die Topspiele in der Champions League ohne weitere Zusatzkosten ansehen. Der Pay-TV SenderSky ist in diesem Jahr bei der Übertragung der europäischen Königsklasse des Fußballs nicht vertreten.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Barcelona gegen Bayern München: Bilanz und Infos

Bisher sind der FC Bayern München und der FC Barcelona elf Mal aufeinander getroffen. Das erste Mal spielten die Vereine 1996 im Halbfinale der Europa League gegeneinander. Damals konnten sich die Bayern gegen die Mannschaft aus Barcelona durchsetzen.

Auch insgesamt liegt Bayern im direkten Vergleich vorne. Von den elf Begegnungen konnte der FC Bayern laut dem Portal fußballdaten.de sieben gewinnen. Zwei Mal trennten sich die Mannschaften Unentschieden und zwei Spiele gewann der FC Barcelona. Das letzte Mal trafen sich die Vereine 2020 im Viertelfinale in der Champions League - Bayern gewann mit einem klaren 8:2. (AZ)