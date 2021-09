FC Bayern - Bochum: Liveticker und Bundesliga-Übertragung im TV und Live-Stream

In der Bundesliga trifft an Spieltag 5 der FC Bayern auf den VfL Bochum. Hier haben wir alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream sowie einen Live-Ticker für Sie.

Am 13. August ist die Bundesliga in die Saison 21/22 gestartet. Nach vier Spieltagen ist natürlich noch nichts entschieden, aber dennoch verspricht es eine spannende Saison zu werden. Wolfsburg konnte an die Erfolge der vergangenen Spielzeit anknüpfen und steht derzeit vor dem FC Bayern ungeschlagen an der Tabellenspitze, während Vizemeister RB Leipzig erst einen Sieg auf dem Konto hat und derzeit im unteren Drittel der Tabelle feststeckt.

Für Aufsteiger Bochum geht es gegen den Rekordmeister Bayern München weiter, der derzeit hinter Wolfsburg den 2. Tabellenplatz belegt. Sie wollen mehr über die Partie erfahren? Wir liefern Ihnen ausführliche Infos zur Übertragung sowie zu Termin und Uhrzeit des Spiels und haben außerdem einen Live-Ticker für Sie, der neben allen Toren und dem Spielstand auch Infos zur Aufstellung und dem Saisonverlauf bereithält.

FC Bayern München - VfL Bochum: Termin und Uhrzeit für den Anstoß in der Bundesliga

Am 18. September 2021 trifft Rekordmeister Bayern München auf den Aufsteiger VfL Bochum. Anstoß des Samstagsspiels ist um 15.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Bayern gegen Bochum: Übertragung im TV und Live-Stream beim Fußball - auch gratis im Free-TV?

Die Spiele der Bundesliga gibt es nur vereinzelt auch im Free-TV zu sehen. Die Partie zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Bochum wird jedoch nur im Pay-TV bei Sky Sport übertragen. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream finden Sie hier auf einen Blick:

Spiel: FC Bayern vs. VfL Bochum , 5. Spieltag der Bundesliga 2021/22

vs. , 5. Spieltag der 2021/22 Datum: Samstag, 18. September 2021

Samstag, 18. September 2021 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Allianz-Arena , München

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky Sport

Sky Übertragung im Live-Stream: kostenpflichtig bei Sky

Liveticker zu FC Bayern - VfL Bochum: Aufstellung, Spielstand, Ergebnis, Tabelle und Spielplan

Unser Datencenter bietet ausführliche Informationen zum Verlauf der Saison 2021/22 in der Fußball-Bundesliga. Dazu gehören aktuelle Infos zu den Spielen, die aktuellen Tabellenplatzierungen und alle Ergebnisse der Begegnungen in der Spitzenklasse des deutschen Fußballs. Darüber hinaus liefert der Live-Ticker zu den jeweiligen Spielen Infos zur Aufstellung, den Toren, den Chancen und den Highlights. Wann wird ausgewechselt? Welcher Spieler hat eine gelbe oder rote Karte erhalten? Mit unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung der Bundesliga Saison 2021/22 live im TV und Online-Stream

Wo gibt es die Spiele der Bundesliga live im TV zu sehen? In der aktuellen Saison ist die Übertragung für Fans des deutschen Fußballs besonders unangenehm, da man gleich zwei kostenpflichtige Abos benötigt, um alle Spiele der Saison 21/22 in voller Länge sehen zu können. Den Großteil der Partien gibt es nämlich nur bei Sky oder DAZN zu sehen. Einige wenige Spiele zeigt der Free-TV Sender Sat.1. Alle Infos in der Übersicht:

Bundesliga-Übertragung auf Sky: alle Partien am Samstag, Dienstag und Mittwoch

alle Partien am Samstag, Dienstag und Mittwoch Bundesliga-Übertragung auf DAZN : alle Freitagsspiele, alle Sonntagsspiele sowie fünf Montagsspiele

alle Freitagsspiele, alle Sonntagsspiele sowie fünf Montagsspiele Bundesliga-Übertragung auf Sat.1 : insgesamt neun Spiele der Bundesliga-Saison

FC Bayern - VfL Bochum: Bilanz und Infos

Ganze 75 Spiele haben die beiden Vereine laut fußballdaten.de bereits gegeneinander ausgetragen. Die meisten davon liegen jedoch bereits viele Jahre zurück. Zuletzt trafen sich der FC Bayern München und der VfL Bochum in der 2. Runde des DFB-Pokals 2019/20. Die Partie gewann Bayern mit 2:1. Das letzte Mal in der Bundesliga begegneten sich die Mannschaften vor mehr als zehn Jahren. Am 1. Mai 2010 hatte München am 33. Spieltag mit einem klaren 3:1 die Nase vorn.

Wenn man sich die Statistik ansieht, dann dürfte es am 18. September ein schwieriges Spiel für die Bochumer werden: Von den insgesamt 75 Begegnungen konnt der VfL nur neun gewinnen. 16 Mal trennten sich die Vereine Unentschieden und ganze 50 Mal gewann der FC Bayern. (AZ)