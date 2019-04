vor 50 Min.

FC Bayern - Borussia Dortmund wann live in TV und Live-Stream sehen

Borussia Dortmund (BVB) tritt am Samstagabend (6.4.2019) beim FC Bayern München an. Wann beginnt das Spiel? Um 18.30 Uhr geht es um die Tabellenführung. Wo kommt das Spiel live in TV, Fernsehen und Live-Stream? Kommt es auch um Free-TV und wer überträgt? Sky oder DAZN?

Es geht um die Meisterschaft: Mit großer Spannung wird das Fußball-Spiel FC Bayern München - Borussia Dortmund (BVB) am Samstagabend erwartet. Wo kommt die Partie live in TV und Stream oder gar im Free-TV?

Nach dem 1:1 des FC Bayern gegen Freiburg und dem glücklichen Sieg des BVB gegen Wolfsburg hat Borussia Dortmund wieder die Tabellenführung in der Bundesliga zurückgewonnen. Zwei Punkte haben die Borussen auf die Münchner Vorsprung. Am Samstagabend (6.4.2019) um 18.30 Uhr steht nun der Liga-Gipfel in der Allianz Arena an. Gewinnt Dortmund am 28. Spieltag, hätte der BVB fünf Punkte Vorsprung - eine Vorentscheidung im Meisterkampf? Die Partie wird heiß ersehnt und die Fans fragen sich, wo sie das Fußball-Spiel FC Bayern - Borussia Dortmund live in TV und Live-Stream sehen können. Gibt es eine Übertragung live im Free-TV?

Für Borussia Dortmund wird gegen die Bayern wieder Marco Reus dabei sein, der gegen Wolfsburg eine Babypause eingelegt hatte. Verzichten muss der BVB jedoch auf Achraf Hakimi und wahrscheinlich auch auf Alcacer. Der FCB wird wohl ohne Franck Ribery und Arjen Robben auflaufen.

FC Bayern München - Borussia Dortmund (BVB) live in TV und Live-Stream wann? TV-Termin und Anstoß

6. April 2019, 18.30 Uhr: FC Bayern - BVB live im TV auf Sky und im Stream online auf SkyGo

Mögliche Aufstellung FC Bayern: Neuer – Kimmich, Hummels, Boateng, Rafinha – Thiago, Goretzka, Martinez – Gnabry, Lewandowski, Coman

Mögliche Aufstellung Borussia Dortmund: Bürki – Wolf, Akanji, Zagadou, Guerreiro – Delaney, Witsel – Sancho, Reus, Bruun Larsen – Götze

Schiedsrichter: noch nicht bekannt gegeben

Stadion: Allianz Arena, München

FC Bayern - BVB: Wer sendet live in TV und Stream? ARD, Sky oder DAZN?

Der Bundesliga-Gipfel am Samstag zwischen dem FCB und BVB wird live im TV auf Sky und im Stream auf SkyGo zu sehen sein. DAZN überträgt das Spiel nicht im Live-Stream. Auch das ZDF oder die ARD zeigen das Spiel nicht im Free-TV.

Sky zeigt die Partie live und in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und UHD. Die Übertragung beginnt um 17.30 Uhr. Sebastian Hellmann ist Moderator, Lothar Matthäus Experte und Kommentator Wolff Fuss.

Zusammenfassungen und Wiederholungen aber gibt es bei DAZN zeitnah nach Spielende und im ZDF Sportstudio am späten Samstagabend.

Dortmund schiebt dem FC Bayern die Favoritenrolle zu

Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund sieht den FC Bayern als Favoriten und schreibt ihn selbst bei einer Niederlage gegen den BVB nicht ab: "Aber ganz abgesehen davon: Aufgrund der unterschiedlichen wirtschaftlichen Voraussetzungen" sei der FC Bayern München nun einmal der Meisterschaftsanwärter Nummer 1. Selbst "bei einem für uns positiven Spielausgang", sagte Zorc, sehe er das Meisterrennen nicht als entschieden an.

Die letzten 10 Begegnungen der beiden Bundesliga-Riesen im Rückblick

Datum Wettbewerb Partie Ergebnis 10.11.2018 Bundesliga BVB - FC Bayern 3:2 31.03.2018 Bundesliga FC Bayern - BVB 6:0 20.12.2017 DFB-Pokal FC Bayern - BVB 2:1 04.11.2017 Bundesliga BVB - FC Bayern 1:3 26.04.2017 DFB-Pokal FC Bayern - BVB 2:3 08.04.2017 Bundesliga FC Bayern - BVB 4:1 19.11.2016 Bundesliga BVB - FC Bayern 1:0 21.05.2016 DFB-Pokal FC Bayern - BVB 4:3 i.E. 05.03.2016 Bundesliga BVB - FC Bayern 0:0 04.10.2015 Bundesliga FC Bayern - BVB 5:1

