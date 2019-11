vor 3 Min.

FC Bayern - Dortmund (BVB) live im TV, Stream, Ticker - Spielstand, Ergebnis, Spielplan

Die Bundesliga live im TV und Stream: Am 9.11.19 läuft das Spiel FC Bayern gegen Borussia Dortmund.

FC Bayern München gegen Borussia Dortmund (BVB) live im TV und Stream: Hier gibt es die Infos zur Bundesliga-Übertragung am 9.11.19 und zum TV-Sender: Sky oder DAZN? Außerdem bieten wir einen Live-Ticker mit Spielstand, Ergebnis und Spielplan.

In der Bundesliga lässt sich am Samstag, 9.11.19, das Duell FC Bayern München gegen Borussia Dortmund live im TV und Stream sehen. In diesem Artikel gibt es die Infos zur Übertragung und zum TV-Sender: Sky oder DAZN?

Für den FC Bayern ist es das erste Spiel nach der Entlassung von Trainer Niko Kovac - und das dann auch noch gegen den Erzrivalen aus Dortmund. Es wird sich zeigen, ob die Mannschaft nun mutiger spielt als beim 1:5 gegen Frankfurt.

Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel FC Bayern - BVB live im TV und Stream sehen. Im Free-TV oder Gratis-Stream läuft es nicht. Sie können es aber weiter unten im Artikel kostenlos im Live-Ticker verfolgen, der Spielstand, Ergebnis, Spielplan und Bundesliga-Tabelle liefert.

FC Bayern gegen Dortmund live im TV und Stream - Übertragung und TV-Sender am 2.11.19: Sky oder DAZN?

Hier die Infos zum Spiel FC Bayern München vs. BVB im Überblick:

Spieltag: Samstag, 9.11.19

Anpfiff: 18.30 Uhr

Free-TV/Fernsehen: keine Übertragung

Pay-TV: Sky Sport Bundesliga

Live-Ticker: bei uns weiter unten im Datencenter

Online-Stream: kostenpflichtig über Sky Go

FC Bayern - BVB live: Bundesliga im Free-TV, Bezahl-Fernsehen und Stream im Internet

Die Übertragungsrechte der Bundesliga verteilen sich in dieser Saison auf viele unterschiedliche Sender und Streaming-Portale. Der Abo-Streaming-Dienst DAZN hat die Bundesliga-Rechte von Eurosport erworben und teilt sich die Live-Übertragungen nun mit dem Pay-TV-Sender Sky. Das ZDF zeigt nur ausgewählte Freitagsspiele der ersten Bundesliga. Zusammenfassungen der Fußballspiele können dagegen in der ARD Sportschau und auf Sport1 gesehen werden. Die wichtigsten Eckdaten zur Live-Fernsehübertragung der Bundesliga:

DAZN Stream - alle Freitagsspiele und Montagsspiele sowie die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr

Sky Fernsehen - alle Samstagsspiele in der Konferenz, alle Sonntagsspiele um 15.30 & 18 Uhr

Sky Go Stream - alle Samstagsspiele in der Konferenz, alle Sonntagsspiele um 15.30 & 18 Uhr

ZDF Fernsehen - Freitagsspiele am 17. und 18. Spieltag der Bundesliga

Live-Ticker zum FC Bayern München: Spielstand, Ergebnis, Spielplan, Bundesliga-Tabelle

Den Spielplan sowie die Ergebnisse des FC Bayern in der Bundesliga finden Sie hier stets aktuell: der FCB-Spielstand und Tabellenplatz auf einen Blick. Die laufenden Spiele verfolgen Sie ebenfalls im Live-Ticker unseres Datencenters.

Bei Spielen des FCB fiebern im Stadion und vor dem TV Millionen Fans mit

Fast 300.000 Mitglieder: Weltweit versammelt der FC Bayern München die meisten Vereinsmitglieder und zählt zu den beliebtesten Fußballclubs der Bundesliga. Heimspiele und Auswärtsspiele des bayerischen Traditionsvereins verfolgen nicht nur tausende Zuschauer im Stadion, am Fernseher zu Hause verfolgen über 1 Million Menschen die Spiele des FCB.

Gegen wen Bayern München sein nächstes Spiel bestreitet, ob es im Free TV oder online im Live-Stream übertragen wird, lesen Sie hier. Unsere ständig aktualisierte Tabelle zeigt die Spielstände von FCB und die aktuelle Platzierung in der Bundesliga.

FC Bayern: Münchner sind seit über 50 Jahren in der Bundesliga meistens ganz oben

Bayern München stieg 1965 in die deutsche Fußballbundesliga auf und hält sich seitdem an deren Spitze. Bis zur Saison 18/19 errang der FC Bayern 29 Mal den Titel als Deutscher Meister und entschied 19 Mal den DFB-Pokal für sich. Dem Münchner Fußballclub halten nicht nur 291.000 Mitglieder (Stand Nov. 2018) die Treue. Dem FCB folgen 49,6 Millionen Fans auf Facebook und 18,5 Millionen Follower auf Instagram.

