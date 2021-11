FC Bayern - Freiburg: Alle Infos zur Übertragung in der Bundesliga

Heute empfängt der FC Bayern die einzig ungeschlagene Mannschaft der Bundesliga-Saison: den SC Freiburg. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream.

Seit mehreren Wochen läuft die Fußballbundesliga mit ihrer Saison 2021/2022 und startet am Wochenende in den 11. Spieltag. Am heutigen Samstag treffen der FC Bayern München und der SC Freiburg aufeinander. Beide haben bisher eine erfolgreiche Saison hinter sich.

Sie wollen mehr über das Spiel FC Bayern - Freiburg erfahren? Hier finden Sie alle Infos zum Thema Übertragung, Termin und Uhrzeit, Liveticker, Spielstand und Aufstellung. Wie kann ich das Spiel anschauen? Auch dazu haben wir Infos für Sie in diesem Artikel.

FC Bayern München - SC Freiburg: Wann ist der Anstoß? Datum und Uhrzeit in der Bundesliga

Am Samstag, dem 06. November 2021, begegnen sich der Titelverteidiger Bayern-München und der drittplatzierte SC Freiburg. Der Anpfiff des Spiels ist um 15.30 Uhr in der Alllianz-Arena in München.

Bayern gegen Freiburg: Übertragung heute live im TV und Stream - und im Free-TV?

Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht, das Spiel läuft aber im Pay-TV bei Sky. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen rund um die Partie im Überblick:

Spiel: FC Bayern München vs. SC Freiburg , 11. Spieltag der Bundesliga 2021/22

vs. , 11. Spieltag der Bundesliga 2021/22 Datum: Samstag, 6. November 2021

Samstag, 6. November 2021 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Allianz-Arena München

Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Liveticker zu FC Bayern - SC Freiburg: Aufstellung, Spielstand, Ergebnis, Tabelle und Spielplan

Wenn Sie die Partie Bayern gegen Freiburg im Liveticker verfolgen wollen, haben Sie hier die Möglichkeit dazu. Zusätzlich zum Spielstand gibt es in unserem Datencenter auch allgemeine Informationen zur Bundesliga, einen Spielplan und die aktuelle Tabelle. Kurz vor Anpfiff veröffentlichen wir auch die Aufstellung der Begegnung.

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden kann, öffnen Sie bitte über das Menü über die drei Punkte oben links und tippen auf "Live".

Live-Übertragung in TV und Online-Stream: Die Bundesliga 2021/22

Wie kann ich die Bundesliga Saison 2021/22 von Zuhause aus verfolgen? Die diesjährige Übertragung des Turniers teilen sich vor allem die Anbieter Sky und DAZN. Einige wenige Spiele sind auch im Free-TV auf Sat.1 zu sehen. Hier ein kurzer Überblick zur Live-Übertragung:

Übertragung der Bundesliga auf Sky: Die jeweiligen Samstags-, Dienstags- und Mittwochsspiele übernimmt Sky

Die jeweiligen Samstags-, Dienstags- und Mittwochsspiele übernimmt Sky Übertragung der Bundesliga auf DAZN : Freitags, Sonntags und Montags läuft die BuLI auf DAZN

Freitags, Sonntags und Montags läuft die BuLI auf Übertragung der Bundesliga auf Sat.1 : Neun Spiele sind auch im Free-TV auf Sat.1 zu sehen

FC Bayern vs. Freiburg: Die Bilanz und weitere Infos

Dem Sportmagazin Kicker zufolge sind sich die Bayern und die Breisgauer bisher 42-Mal begegnet. Auch wenn der SC Freiburg in der aktuellen Bundesliga Tabelle nur zwei Plätze hinter dem Tabellenführer liegt, ist die Gesamtbilanz eindeutig. 29 Mal holten sich die Münchner den Sieg gegen den SC Freiburg, neun Mal gingen Partien unentschieden aus und vier der Spiele entschied die Freiburger Mannschaft für sich. Das Torverhältnis liegt bei 94:35 für den FC Bayern.

Die Partie am Samstag bleibt trotzdem spannend, denn: Der FC Freiburg, momentan auf Platz 3 der Tabelle, ist nach zehn Spieltagen die einzige Mannschaft ohne Niederlage im bisherigen Turnier. Zudem hat das Team erst sieben Gegentore hinnehmen müssen - der Liga-Spitzenwert - wohingegen der FC Bayern zehn einstecken musste. (AZ)

