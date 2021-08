So sehen Sie das Spiel FC Bayern - Hertha live in der Übertragung

Der FC Bayern München trifft heute auf Hertha. Die Partie läuft live im TV und Stream. Hier haben wir alle Infos zur Übertragung und einen Liveticker für Sie.

Vor wenigen Wochen ist die Bundesliga in die Saison 2021/2022 gestartet. Nun steht am heutigen Wochenende der 3. Spieltag auf dem Programm. Dabei trifft der FC Bayern München auf Hertha BSC Berlin. Ob der Rekordmeister nach dem knappen Sieg in Köln heute nun den zweiten Sieg in Folge einfahren kann?

Hier in diesem Artikel haben wir alles Wichtige rund um die Partie Bayern - Berlin für Sie zusammengefasst. Wir liefern Ihnen alle Infos rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit, Liveticker und Aufstellung.

FC Bayern München - Hertha: Termin und Uhrzeit für den Anstoß in der Bundesliga

Der Rekordmeister aus der bayerischen Landeshauptstadt trifft am Samstag, 28. August 2021, auf Hertha BSC Berlin. Anstoß ist um 18.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Bayern gegen Hertha: Übertragung heute im TV und Live-Stream beim Fußball - auch gratis im Free-TV?

Die Partien des 3. Bundesligaspieltags werden leider nicht im Free-TV zu sehen sein. Fans haben trotzdem die Möglichkeit, die Spiele bequem vom Sofa aus zu verfolgen: Die Übertragung läuft im Pay-TV bei Sky. Hier haben wir für Sie in unserer Übersicht noch einmal die wichtigsten Informationen rund um die Begegnung am kommenden Samstag zusammengefasst:

Spiel: FC Bayern vs. Hertha BSC Berlin , 3. Spieltag der Bundesliga 2021/22

vs. , 3. Spieltag der Bundesliga 2021/22 Datum: Samstag, 28. August 2021

Samstag, 28. August 2021 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Allianz-Arena , München

, Übertragung im Free-TV: keine Übertragung

keine Übertragung Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: kostenpflichtig bei Sky

Liveticker zu FC Bayern - Hertha BSC Berlin: Aufstellung, Spielstand, Ergebnis, Tabelle und Spielplan

Sie möchten das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und der Hertha BSC Berlin im Liveticker verfolgen? Kein Problem. Dazu haben Sie hier an dieser Stelle die Möglichkeit. In unserem Datencenter gibt es neben dem aktuellen Live-Spielstand und Ergebnis auch allgemeine Informationen rund um die Bundesliga. Zusätzlich gibt es einen Spielplan und die aktuelle Tabelle sowie die Aufstellung, die immer kurz vor dem Anpfiff veröffentlicht wird.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung der Bundesliga 2021/22 live im TV und Online-Stream

Wie können Sie die von zuhause aus verfolgen? Die Übertragung der Bundesligasaison 2021/22 im TV und Live-Stream teilen sich überwiegend die beiden Pay-TV-Sender Sky und DAZN auf. Sat.1 hingegen zeigt nur einige wenige Spiele im Free-TV. Hier haben wir einen kurzen Überblick für Sie:

Bundesliga-Übertragung auf Sky: alle Partien am Samstag, Dienstag und Mittwoch

alle Partien am Samstag, Dienstag und Mittwoch Bundesliga-Übertragung auf DAZN : alle Freitagsspiele, alle Sonntagsspiele sowie fünf Montagsspiele

alle Freitagsspiele, alle Sonntagsspiele sowie fünf Montagsspiele Bundesliga-Übertragung auf Sat.1 : insgesamt neun Spiele der Bundesliga-Saison

FC Bayern München vs. Hertha: Bilanz und Infos

Das Portal fußballdaten.de liefert die Bilanz für insgesamt 79 Spiele zwischen dem FC Bayern und Hertha BSC Berlin. Die Zahlen sprechen dabei eindeutig für den Rekordmeister aus Münchner: 46 Siege konnten die Bayern einheimsen, während das Team aus der Hauptstadt gerade einmal 13 Siege verzeichnen kann. Ingesamt 20 Mal endete das Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften mit einem Unentschieden.

