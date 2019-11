vor 19 Min.

FC Bayern - Jahreshauptversammlung 2019: Live-Stream und Tagesordnung

Der FC Bayern München lädt zur Jahreshauptversammlung 2019. Wie läuft die Gratis-Übertragung im Live-Stream?Und was steht auf der Tagesordnung, zu der auch der Abschied von Uli Hoeneß gehört?

Die Jahreshauptversammlung 2019 wird für den FC Bayern München ein Einschnitt. Schließlich markiert die JHV den Abschied von Uli Hoeneß, der nicht mehr als Präsident antritt und seine Ämter an Herbert Hainer abgibt.

Mit beigetragen zur Entscheidung zum Rücktritt soll auch die Stimmung bei der Jahreshauptversammlung vor einem Jahr haben. In der damaligen Krise bekam die Vereinsführung die Wut der Fans zu spüren - vor allen Uli Hoeneß wurde ungewohnt scharf kritisiert.

Ein Jahr später steht nun bei der JHV also der Abschied und die Wahl eines neuen Präsidenten des FC Bayern an. Was steht sonst noch auf der Tagesordnung? Wer darf die Veranstaltung überhaupt besuchen? Und wo finden alle anderen eine Übertragung im Live-Stream? Hier gibt es die wichtigsten Informationen.

FC Bayern München: Termin und Uhrzeit der Jahreshauptversammlung 2019

Die JHV findet am Freitag, 15. November 2019, statt. Sie startet um 19 Uhr, der Einass beginnt aber schon drei Stunden vorher.

Da mit einem großen Andrang gerechnet wird, findet die Jahreshauptversammlung 2019 nicht im Audi-Dome, sondern in der Olympiahalle am Olympiapark statt. Rund 5000 Menschen findet dort Platz. Damit will der FC Bayern wohl auch Szenen wie 2016 vermeiden. Damals fanden Mitglieder keinen Platz mehr.

Wer darf zur Jahreshauptversammlung 2019 des FC Bayern?

Teilnehmen dürfen nur Volljährige, die seit mindestens einem Jahr oder seit dem 1. Januar 2019 Mitglieder sind. Wer Einlass bekommen möchte, muss sowohl seinen Mitgliedsausweis, als auch seinen Personalausweis mitbringen.

Übertragung: Jahreshauptversammlung 2019 des FC Bayern im Live-Stream sehen

Wer nicht persönlich an der JHV teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, sie kostenlos im Live-Stream zu verfolgen. Dafür bietet der FC Bayern München mehrere Kanäle an.

Der Online-Stream zur Jahreshauptversammlung des FC Bayern wird hier über die offizielle Website des Vereins, über FC Bayern.tv, über den offiziellen YouTube-Kanal und auf der Facebook-Seite gezeigt. Damit haben Fans mehrere Optionen für einen Live-Stream, von denen die meisten ohne Anmeldung auskommen.

FC Bayern: Tagesordnung der JHV 2019 mit Abschied von Uli Hoeneß

Was steht genau auf der Tagesordnung bei der JHV des FC Bayern München? Hier die Übersicht, so wie sie von dem Verein bekanntgegeben wurde:

Bericht des Präsidenten Rechenschaftsbericht der Vizepräsidenten Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss Entlastung des Präsidiums Bericht des Vorstands der FC Bayern München AG Wahl des Präsidenten Wahl des Ehrenrats Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss Verschiedenes

Mit Spannung wird vor allem der Auftritt von Uli Hoeneß erwartet. 40 Jahre lang hatte er die Geschicke des FC Bayern München gelenkt. Mit seinem Abschied endet eine Ära beim Verein.

Aber auch andere Personalien werden Gesprächsthema bei den Fans sein. So wurde am Montag bekannt, dass Hasan Salihamidzic zum Sportvorstand befördert werden soll.

Außerdem sucht der FC Bayern einen neuen Trainer und damit einen Nachfolger für Niko Kovač. Mitglieder sollten aber nicht damit rechnen, dass bei der Jahreshauptversammlung ein Name genannt wird - zumal der Verein die Mannschaft in den Händen von Übergangstrainer Hansi Flick gut aufgehoben sieht. (sge)

