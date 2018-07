vor 40 Min.

FC Bayern München - Juventus Turin live im TV und Stream sehen Sport

Das erste Spiel auf der USA-Reise steht an: Am 26. Juli 2018 spielt der FC Bayern gegen Juventus. Die Partie kann man live im TV und Stream verfolgen.

Der FC Bayern ist zu seiner Promo-Tour in die USA aufgebrochen: Am Montagmorgen um 8.30 Uhr betraten Neu-Trainer Niko Kovac und das Team des Rekordmeisters das Flugzeug in die Vereinigten Staaten. Neben einigen Trainingseinheiten und PR-Terminen steht auch zwei Freundschaftsspiele auf dem Programm: In der Nacht auf Donnerstag, 26. Juli, startet ab 1 Uhr deutscher Zeit das Spiel gegen Italiens Meister Juventus Turin. In der Nacht auf Sonntag, 29. Juli, steht ab 1 Uhr der nächste Test gegen den englischen Champion Manchester City an. Zu sehen gibt es die Partie gegen Juventus Turin live im TV und Stream.

FC Bayern gegen Juventus Turin im TV und Live-Stream verfolgen

Dabei bedeutet die USA-Tour für das Personal des deutschen Rekordmeisters einen nicht unerheblichen Reisestress. Neben den anspruchsvollen Tests gegen die Top-Teams kommt das Training in großer Hitze, der zu erwartende Jetlag und mehr als 20 Flugstunden auf den Tross des deutschen Rekordmeisters zu. Eine Woche dauert der Trip in die Vereinigten Staaten. Die WM-Fahrer um Kapitän Manuel Neuer nehmen ihr Training am Mittwoch, 25. Juli, unter der Anleitung von Co-Trainer Peter Herrmann auf.

Niko Kovac will seinen Nationalspielern, die in Russland im Einsatz waren, eine Verschnaufpause geben und sie nicht gleich mit dem USA-Trainingslager fordern: "Für die Köpfe ist es wichtig, dass sie mal durchpusten." Nach dem USA-Trip will Kovac dann im Trainingslager am Tegernsee (2. bis 9. August) den Profi-Kader zusammenführen. Beim ersten Test - dem 3:1-Sieg gegen Frankreichs Meister Paris St. Germain unter deren neuen Trainer Thomas Tuchel - zeigten die Bayern eine ansprechende Leistung. Javi Martínez, Renato Sanches und der erst 17 Jahre alte Angreifer Joshua Zirkzee bescherten Kovac mit "drei schönen Toren" nach der Pause einen Prestigeerfolg.

International Champions Cup: Bayern gegen Juventus live im TV und im Stream

Wenn es nach Kovac geht, soll es gegen Juventus Turin gerne so weiter gehen. Am 26. Juli ab 1 Uhr nachts überträgt der Münchner Sender Sport1 die Partie live im TV und im Stream. Zum in Deutschland kostenlos verfügbaren Live-Stream geht es hier. (AZ)

