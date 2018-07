FC Bayern München gegen Paris St. Germain heute live im TV und Stream

vor 34 Min.

Erster Test für den neuen FC Bayern: Heute spielen die Münchner ab 16 Uhr gegen Paris St. Germain. Sehen Sie die Live-Übertragung im TV oder Stream.

In der Vorbereitung auf die neue Saison steht für Bayern-Trainer Niko Kovac am Samstag die erste Standortbestimmung an: Kurz vor dem Abflug ins USA-Trainingslager spielt der deutsche Rekordmeister gegen den französischen Titelträger Paris St. Germain. Auch wenn die Nationalspieler beider Klubs noch wegen der WM in Russland nicht dabei sind, dient der Test zur Orientierung um die Leistungsstärke beider Klubs. Schließlich haben beide Teams vor der Saison einen neuen Trainer verpflichtet: Der FC Bayern holte Niko Kovac, Paris St. Germain Thomas Tuchel. Anpfiff in Klagenfurt ist am 21. Juli ab 16 Uhr. Das Spiel gibt es im kostenlosen Live-Stream zu sehen.

Bayern München gegen Paris St. Germain: Übertragung live im TV und Stream sehen

Die Partie ist Teil des International Champions Cup (ICC), an dem sich weltweit Top-Klubs wie Bayern München, Real Madrid, Manchester City und Manchester United oder Juventus Turin beteiligen. Bis zum 12. August werden die besten Mannschaften des Kontinents hauptsächlich in den USA, aber auch in sieben europäischen Stadien sowie in Singapur um den Cup spielen. Das Turnier gleicht einer heimlichen Club-WM. Sie boomt, die großen Arenen werden voll sein, auch wenn Stars wie Cristiano Ronaldo fehlen.

Aus Deutschland sind neben den Bayern auch Borussia Dortmund dabei. Als "eine Auszeichnung", beschrieb BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke die Teilnahme des Fußball-Bundesligisten an der sechsten Auflage des elitären Wettbewerbs. Milliardär Stephen M. Ross, Besitzer des Football-Teams der Miami Dolphins, startete mit seiner Firma Relevent Sports 2013 die Turnier-Serie mit acht Mannschaften. In diesem Jahr gehen erstmals 18 Mannschaften an den Start. Eine Art Club-WM, wie sie sich FIFA-Präsident Gianni Infantino gewünscht hatte, aber nicht umsetzen konnte.

Zwar geht es beim Champions Cup nicht um die großen Prämien wie beim vorerst gescheiterten 25-Milliarden-Dollar-Projekt der FIFA. Geld kann jede Mannschaft dennoch verdienen. Laut Schätzung des Dortmunder Marketingchefs Carsten Cramer im "Kicker" verdient sein Verein rund fünf Millionen Euro mit der Tour durch die USA. Der BVB erhofft sich eine größere Präsenz in Nordamerika, auch die Bundesliga soll profitieren. Demnächst wird die DFL einen neuen Fernsehvertrag in Nordamerika für die Spielzeiten ab 2020/21 ausschreiben.

FC Bayern - Paris live im TV und im Stream erleben

Das Spiel des FC Bayern gegen Paris wird live bei Sport1 gezeigt. Der Münchner Sender beginnt mit seiner Übertragung bereits um 15.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Jochen Stutzky wird die Partie moderieren, Kommentator ist Thomas Herrmann. Zu sehen ist das Spiel entweder im Free-TV, Sport1 bietet aber auch einen kostenlosen Live-Stream an.

