FC Bayern - Roter Stern Belgrad live in TV und Stream: TV-Termin

Morgen Abend zum Auftakt der Champions League Saison 2019/2020 trifft der FC Bayern München auf Roter Stern Belgrad. Wir sagen, wo Sie das CL-Spiel live in TV, Fernsehen und Live-Stream verfolgen können. Sky oder DAZN oder Free-TV?

FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad in der Champions League: Am morgigen Mittwoch, 18. September 2019, um 21 Uhr beginnt für den FC Bayern die diesjährige CL-Saison. Wir sagen, wann, wo und wie Sie die Champions League-Partie live in TV, Fernsehen und Live-Stream verfolgen können und nennen alle weiteren TV-Termine und den Spielplan des FC Bayern. Sky oder DAZN?

Nach dem Aus des FC Bayern im Viertelfinale der Champions League der vorigen Saison, wollen die Münchner wieder angreifen. Dafür haben sie sich prominent verstärkt mit Lucas Hernández, Coutinho und Ivan Perisic. Niko Kovac soll also liefern in dieser Saison. Doch auch die großen CL-Konkurrenten haben aufgerüstet. So manch Bayern-Fan hält jedoch den Titel-Gewinn in der Champions League schon wieder für möglich.

Aktuell/Update: Der FC Bayern wird morgen nach aktuellem Stand aus dem Vollen schöpfen können. Fast alle Leistungsträger sind fit. Wichtig dürfte es sein, den Gegner Roter Stern Belgrad nicht zur unterschätzen.

Hier finden Sie alle Informationen zu den anstehenden CL-Spielen und Terminen des FC Bayern München in der Champions League 2019/20 und alle Informationen rund um die Live-Übertragung.

FC Bayern München - Roter Stern Belgrad diese Woche live in TV und Stream sehen

FC Bayern München gegen Roter Stern Belgrad ist nur im Pay-TV zu sehen und zwar auf Sky und SkyGo (im Live-Stream) und nicht auf DAZN. Eine kostenlose Übertragung live in TV und Fernsehen ohne Anmeldung und umsonst im Free-TV und Gratis-Stream gibt es nicht - zumindest legal.

Wer: FC Bayern München - Roter Stern Belgrad

Wann: Morgen Abend am Mittwoch, 18. September 2019, 21 Uhr

Wo: München, Allianz Arena

Live: Sky und SkyGo

FC Bayern in der Champions League live: TV-Termine, Spielplan & weitere Spiele - Sky oder DAZN?

Hier finden Sie alle weiteren Termine und den Spielplan es FC Bayern in der Champions League Saison 2019/2020 bis zum Ende der Gruppenphase.

18.09.2019, 21 Uhr: FC Bayern München - Roter Stern Belgrad, live auf Sky

01.10.2019, 21 Uhr: Tottenham Hotspur - FC Bayern, live auf DAZN

22.10.2019, 21 Uhr: Olympiakos Piräus - FCB, live auf Sky

06.11.2019, 18.55 Uhr: FCB - Olympiakos Piräus, live auf Sky

26.11.2019, 21 Uhr: Roter Stern Belgrad - FC Bayern München, live auf DAZN

11.12.2019, 21 Uhr: FC Bayern - Tottenham Hotspur, live auf Sky

FCB in der CL: die Termine - Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale bis Finale

Hier finden Sie nach der Gruppenphase alle weiteren Termine und den Spielplan es FC Bayern München in der Champions League Saison 2019/2020 vom Achtelfinale bis zum Finale:

Achtelfinale, Hinspiele: 18./19./25./26. Februar

Achtelfinale, Rückspiele: 10./11./17./18. März

Viertelfinale, Hinspiele: 7./8. April

Viertelfinale, Rückspiele: 14./15. April

Halbfinale, Hinspiele: 28./29. April

Halbfinale, Rückspiele: 5./6. Mai

Finale: 30. Mai

TV-Rechte in der Champions League: Wie teilen sich Sky und DAZN die Spiele des FCB auf?



Auch 2019/2020 liegen die TV-Rechte wieder bei den beiden Pay-TV-Sendern Sky und DAZN. Doch welcher Sender zeigt das Spiel meines Lieblingsvereins, fragen sich Fans von Spieltag zu Spieltag. Grundlage ist ein kompliziertes Picking-System, das man aber nicht verstehen muss. Hier finden Sie immer alle Infos, welches Spiel des FC Bayern live in TV, Fernsehen und Stream übertragen wird und ob Sky oder DAZN senden.

FC Bayern in der Champions League kostenlos im Free-TV?

Eine kostenlose Übertragung im Free-TV, die umsonst und ohne Anmeldung funktioniert, gibt es nicht. Auch einen Gratis-Stream gibt es kostenlos leider nicht.

