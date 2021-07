So sehen Sie die FC Bayern Testspiele im Sommer 2021: Termine, Spielplan, Uhrzeit

Der FC Bayern bestreitet im Sommer 2021 vier Testspiele. Termine, Spielplan, Uhrzeit, Übertragung im Free-TV und Stream - lesen Sie hier alle Infos.

Der FC Bayern bereitet sich auf die nächste Saison vor und wird im Sommer 2021 einige Testspiele bestreiten. Der erste Testspiel-Gegner für den FCB war der 1. FC Köln. Gegen wen tritt der FC Bayern außerdem im Testspiel an? Welcher Sender ist für die Übertragung live im TV und Stream zuständig? Sind die Spiele auch im Free-TV zu sehen? Hier finden Sie die Antworten und weiterführende Links.

Für die Mannschaft begannen am 7. Juli die ersten Trainingseinheiten unter dem neuen Coach Julian Nagelsman. Lesen Sie hier alle Infos zum Spielplan.

Übertragung im Free-TV und Stream? - Die FC Bayern Testspiele im Sommer 2021

Die Testspiele des FC Bayern im Sommer 2021 sind alle im Pay-TV bei MagentaTV zu sehen. Um den Service zu nutzen, benötigen Sie ein monatliches Abo. Die Spiele des "Audi Football Summit" sind auch im Free-TV bei RTL zu sehen. Sowohl MagentaTV als auch RTL bieten üblicherweise auch einen Live-Stream zu den Spielen im Internet an. Der Live-Stream von RTL ist über den Streamingdienst TV Now abrufbar.

FC Bayern Testspiele im Sommer 2021: Termine, Spielplan, Uhrzeit

1. FC Köln - FC Bayern

Datum: Samstag, 17. Juli 2021

Anstoß: 16 Uhr

Stadion: MS Technologie-Arena, Villingen

Übertragung: MagentaTV (MagentaSport) - laut Anbieter kostenfrei

Ergebnis: 3:2

Mehr Infos: FC Bayern - 1. FC Köln: Übertragung im Free-TV und Live-Stream

FC Bayern - Ajax Amsterdam ("Audi Football Summit")

Die Mannschaft von Ajax Amsterdam jubelt mit der Trophäe.

Datum: Samstag, 24. Juli 2021

Anstoß: 16.30 Uhr

Stadion: Allianz Arena , München

, Pay-TV: MagentaTV

Free-TV: RTL

Mehr Infos: FC Bayern - Ajax Amsterdam: Übertragung im Free-TV und Live-Stream

FC Bayern - Borussia Mönchengladbach

Datum: Mittwoch, 28. Juli 2021

Anstoß: 18 Uhr

Stadion: Allianz Arena , München

Übertragung: MagentaTV (MagentaSport) - laut Anbieter kostenfrei

Mehr Infos: FC Bayern - Gladbach: Übertragung im Free-TV und Live-Stream

FC Bayern - SSC Neapel ("Audi Football Summit")

Datum: Samstag, 31. Juli 2021

Anstoß: 16.30 Uhr

Stadion: Allianz Arena , München

, Pay-TV: MagentaTV

Free-TV: RTL

Mehr Infos: FC Bayern - SSC Neapel: Übertragung im Free-TV und Live-Stream

FC Bayern: Testspiel beim "Audi Football Summit"

Der "Audi Football Summit" findet im Rahmen der "Audi Summer Tour" statt und wird von der Match IQ GmbH ausgerichtet. In diesem Jahr lautet das Motto "together we move". Der "Audi Football Summit" wird nicht jedes Jahr ausgetragen und findet üblicherweise nicht in Deutschland statt - in diesem Jahr allerdings schon. Das Spiel gegen Ajax Amsterdam in der Allianz Arena wird für Trainer Julian Nagelsman das erste Spiel im eigenen Stadion sein. Dabei muss er sich gegen Trainer Erik ten Hag behaupten, der früher die zweite Mannschaft des FCB trainierte.

Der Fußball-Club Bayern, München e. V. wurde am 27. Februar 1900 gegründet. Mittlerweile gehört der FCB zu den Top 5 der erfolgreichsten Vereine in Europa. Die Bundesliga-Saison 2020/21 konnte der Club auf Platz 1 mit 78 Punkten beenden.

Sind Fans bei den FCB-Testspielen 2021 zugelassen?

Für das Spiel FC Bayern gegen den 1. FC Köln waren insgesamt 6.000 Zuschauer zugelassen. In der kommenden Bundesliga-Saison können bis zu 20.000 Zuschauer in den bayerischen Stadien dabei sein. Allgemein erlaubte die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung bei Fußballspielen bislang bis zu 1.500 Zuschauer, wie es auf der offiziellen Seite des FC Bayerns heißt. Je nach Pandemie-Lage werden diese Zahlen aber vermutlich noch angepasst. (AZ)