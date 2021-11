Tumulte bei der Bayern-JHV: Pfiffe und "Hainer Raus"-Rufe

Die Katar-Thematik lässt die Stimmung spät, aber völlig kippen. Uli Hoeneß bezeichnet den Abend als "schlimmste Veranstaltung" die er je beim FC Bayern erlebt hat.

Am Ende kippte die Stimmung auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern völlig. Präsident Herbert Hainer hatte mit Verweis auf die fortgeschrittene Uhrzeit - es war weit nach Mitternacht - die letzten Wortbeiträge einzelner Mitarbeiter gestrichen und die Veranstaltung für beendet erklärt. Für einige der Bayern-Fans brachte das offenbar endgültig das Fass zum Überlaufen. Sie treten gegen Sitze, recken die Faust in Richtung Bühne und skandieren "Hainer raus" sowie "Wir sind Bayern, und ihr nicht", schließlich "Wir sind die Fans, die ihr nicht wollt."

Uli Hoeneß, der in seinem Leben mit dem Verein schon nahezu alles gesehen hat, betritt die Bühne und verlässt sie dann doch wieder, ohne etwas gesagt zu haben. Dafür sagt er etwas, bevor er in einem Nebengang des Audi Domes verschwindet: "Das war die schlimmste Veranstaltung, die ich je beim FC Bayern erlebt habe." Um mehr darüber sagen zu können, müsse er eine Nacht darüber schlafen.

Ein Fan kritisierte das Reizthema Katar als "offene Wunde"

Dabei war das Treffen alles andere als gut besucht: Gemäß der 2G-Regel hätte 1700 Mitglieder kommen dürfen, am Ende waren es 780. Auslöser der vollends eskalierten Jahreshauptversammlung war das Katar-Sponsoring des FC Bayern und, noch mehr als das, der Umgang des Vereins damit. Gregor Weinreich, der lange Zeit Vorsitzender der einflussreichen Fanclub-Vereinigung "Club Nr.12" war, bezeichnete die enge Geschäftsbeziehung des Vereins mit dem Staat, dem heftige Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden, als "offene Wunde". In einem Wortbeitrag monierte der Fan, wie desaströs der FC Bayern mit der Thematik umgeht: nämlich gar nicht.

Trotz vieler Ankündigungen, sich in einer Gesprächsrunde mit Fans dazu auseinanderzusetzen, schwieg der FC Bayern stets dazu und ließ Einladungen unbeantwortet. Oliver Kahn etwa kassierte hämisches Gelächter für seine Entgegnung, dass ein Round Table "eine sehr, sehr gute Idee" sei. Weinreich regte an, doch einfach das zweitbeste Angebot für den Platz des Ärmelsponsors zu nehmen: "Ich verstehe nicht, warum sich unser Verein so schwer damit tut."

Der Katar-Antrag von Michael Ott hatte den Stein ins Rollen gebracht

Wie schwer sich der FC Bayern mit der Katar-Thematik tut, hatte der Vorstoß des 27-jährigen Vereinsmitglieds Michael Ott zu Tage gefördert. Der Jurist hatte einen Antrag eingereicht, wonach der FC Bayern das Sponsoring mit Quatar Airways, einer hundertprozentigen Tochter des Emirats, auslaufen lassen solle und auch künftig keine Geschäftsbeziehungen mehr mit staatlichen Unternehmen aus dem Emirat unterhalten solle. Weil der FC Bayern den Antrag nicht zuließ, versuchte Ott es mit einer einstweiligen Verfügung, scheiterte aber damit sowohl am Amts- als auch am Landgericht München. Nach Auffassung des Landgerichts ist die Mitgliederversammlung nicht zuständig für die Sponsoring-Aktivitäten der ausgegliederten Fußball-Abteilung. Erst am Donnerstagvormittag hatte das Gericht so entschieden.

Lesen Sie dazu auch

Auf eben diese Landgerichts-Entscheidung verwies Vizepräsident Dieter Mayer in seiner Begründung, auch einen Spontanantrag Otts bezüglich dieses Themas nicht zuzulassen. Für seine Aussage "Ich werde hier nicht zulassen, dass wir über rechtswidrige Anträge abstimmen" kassierte der Jurist Buhrufe - und spielte auch sonst eine unglückliche Rolle. Auf einen Zwischenruf eines Mitglieds, wonach das Verhalten der Klubführung undemokratisch sei, entgegnete Mayer: "Es geht hier nicht um Demokratie." Ott kritisierte das Verhalten der Vereinsführung scharf: "Das Antragsrecht ist eines der wichtigsten Rechte eines Mitglieds. Der Verein will hier mit der Brechstange statt mit der Pinzette agieren."

Bayern-Präsident Hainer wurde schon zu Beginn ausgebuht

Wie angespannt die Stimmung bezüglich Katar ist, hatte Präsident Herbert Hainer schon bei seiner Eröffnungsrede erfahren. Als der 67-Jährige das Thema ansprach, zu mehr Sachlichkeit aufforderte und betonte, dass sich der Verein stets der Kritik stellte, gab es die ersten Buhrufe.

Es wirkt beinahe wie ein Treppenwitz, dass der FC Bayern auf der Versammlung eine der umfangreichsten Satzungsänderungen der jüngeren Vereinsgeschichte beschließen wollte, in der es um die Verankerung von Werten wie Weltoffenheit, Toleranz und das Bekenntnis zu Menschenrechte ging. Es sollte Teil des Werteverständnis des FC Bayern sein, der sich mit Kampagnen zum Beispiel gegen Rassimus einsetzt. Um den Wortlaut der Satzungsänderung gab es ebenfalls Ärger: Einem Teil der Fans gingen die Formulierungen nicht weit genug. Am Ende war die Stimmung derart aufgeheizt, dass die Fans die von langer Handablehnten - eine krachende Niederlage für das Präsidium. Als hingegen der Antrag eines Fans Erfolg hatte, einen Passus um seine Formulierung zu ergänzen, wurde das auf den Besucherrängen wie ein Tor gefeiert.

Welches Konfliktpotential die Katar-Thematik hat, dürften die Bayern-Bosse im Vorfeld unterschätzt haben. Neben dem Corona-Chaos und der jüngsten Niederlage gegen den FC Augsburg gehörte die bei den Fans ungeliebte Geschäftsbeziehung zwar zu den Aufregerthemen im Vorfeld. Vielleicht hatte der FC Bayern geglaubt, mit einem Verweis auf die nahezu perfekte sportliche Bilanz derartige Diskussionen im Keim ersticken zu können. Noch dazu hatte die Corona-Pandemie für einen rapiden Einbruch bei Umsatz und Gewinn gesorgt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr lag der Gewinn nach Steuern bei gerade mal 1,9 Millionen Euro - das ist für den FC Bayern faktisch eine schwarze Null. Zum Vergleich: Im Rekordgeschäftsjahr 2018/19 lag der Gewinn bei 52,5 Millionen Euro.

Oliver Kahn ist der Sportvorstand des FC Bayern München. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

"Fundamentalster Wandel": Oliver Kahn warnt vor den Investorenklubs

Dazu warnte Vorstandschef Oliver Kahn auf die sportliche Gefahr durch Investorenklubs, an denen die Corona-Krise nahezu spurlos vorbei gegangen sei, weil ihre Geldgeber weiterhin keine Limits kennen: "Wir erleben gerade den fundamentalsten Wandel, den der Fußball je erlebt hat. Deshalb kämpfen wir an vorderster Front, dass es nicht sein kann, dass Investoren unbegrenzt Geld in Clubs pumpen können." Der FC Bayern werde weiterhin seinen eigenen Weg gehen - und werde dafür weltweit beneidet, so Kahn.

Dass der FC Bayern mit seinen Anteilseignern auch Investoren an Bord habe, sei eine andere Qualität: "Wenn, dann sind das Partner, die dem Club helfen." An diese Investoren darf die AG auch weiterhin ohne die Zustimmung ihrer Mitglieder bis zu fünf Prozent ihrer Anteile verkaufen. Ein weiterer Antrag von Michael Ott sah vor, dass der Verein 75 Prozent halten müsse. Aktuell sind nur 70 Prozent vorgeschrieben. Ein Antrag von Ott verfehlte die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit.

Bemerkenswert an diesem Abend war, wie unvorbereitet und teilweise hilflos die Präsidiumsmitglieder des FC Bayern angesichts der Wut war, die ihnen von ihren Mitgliedern beim Thema Katar entgegen schlug. Die letzte Wortmeldung eines Mitglieds, bevor die Veranstaltung beendet wurde, stammte von Vizepräsident Walter Mennekes. Der versuchte, als alles längst zu spät war, die Mitglieder davon zu überzeugen, dass es in puncto Menschenrechte in Katar große Fortschritte gegeben habe. Zitat: "So schlimm sind die Kataris auch nicht, wie wir sie machen." Es war das einzige Mal an diesem Abend, dass ein Präsidiumsmitglied des FC Bayern sich über die Lage in Katar geäußert hatte.