Um einen Audi A3: Ex-Profi Träsch hat Wette mit Nagelsmann am laufen

Der ehemalige Bundesliga-Profi Christian Träsch hat eine kuriose Vergangenheit mit Bayern-Trainer Julian Nagelsmann - und eine besondere Wette mit ihm laufen.

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Christian Träsch (34) hat früher von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann abgeschrieben und zudem eine langfristige Wette mit seinem alten Kumpel am laufen. Er habe mit Nagelsmann im Internat zusammengewohnt, berichtete Träsch dem Kicker. "Er war der bessere Schüler. Ich habe von ihm häufig abgeschrieben - so weit es eben ging. Er hatte nicht gerade die schönste Schrift."

Als Nagelsmann seine Karriere wegen Verletzungen früh beendete, habe er gesagt, dann gewinne er die Champions League eben als Trainer. "So ist die Wette entstanden. Vorletztes Jahr, als er mit Leipzig im Halbfinale stand, habe ich schon ein bisschen gezittert", berichtete Träsch. Der Wetteinsatz: Sollte Nagelsmann sein Ziel vor 2032 erreichen, bekommt er von Träsch einen Audi A3. "Ich wünsche ihm den Champions-League-Sieg von ganzem Herzen, weil er es sich verdient hat - von mir aus aber gerne auch erst nach 2032."

Träsch hat seine Karriere im Oktober 2020 beendet und will im kommenden Jahr für den FC Gerolfing in der Kreisliga kicken. Seine letzte Profi-Station war in Dubai, dort lebt er derzeit noch mit seiner Familie. (dpa)

