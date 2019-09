vor 50 Min.

FC Bayern bei RB Leipzig live in TV und Stream sehen

Es ist das Top-Duell des 4. Spieltags der Fußball-Bundesliga: RB Leipzig empfängt den FC Bayern. Wir erklären, wie Sie das Spiel heute Abend live in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen.

FC Bayern München - RB Leipzig live in TV & Stream sehen: Heute Abend (Samstag, 14. September 2019) um 18.30 Uhr steht das Spitzenspiel des 4. Spieltags der Fußball-Bundesliga an. Die Fans fragen sich, ob die Partie live in TV, Fernsehen und Stream zu sehen sein wird und ob die Übertragung nur im Pay-TV auf Sky oder DAZN oder gar im Free-TV und Gratis-Stream zu sehen sein wird. Außerdem geben wir die Informationen zu Wiederholung und Zusammenfassung. Wir geben Antwort.

FC Bayern in Leipzig zu Gast: Infos zum Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga

Nach der Nationalmannschaft geht es in der Buli weiter: Und schöner könnte die deutsche Fußball-Bundesliga schwerlich wieder starten. Am Samstag erwartet Tabellenführer RB Leipzig den FC Bayern München. Für Borussia Dortmund geht es gegen Bayer 04 Leverkusen.

Ist der FCB diesmal fällig? Leipzig geht mit dem großen Selbstvertrauen des Tabellenführers in die Spitzen-Partie gegen die Bayern. "Erfolgreiche Spiele gegen Bayern können einen tragen. Wir werden bestätigen, dass wir gut drauf sind und eine gute Mannschaft haben", sagte Coach Julian Nagelsmann. FC Bayern-Trainer Niko Kovac versuchte sich wie so häufig vor großen Partien am Begriff "Abnutzungskampf". 5 Zähler Rückstand nach nur 4 Spieltagen auf den noch immer als Neuling betrachteten Club aus Leipzig wären gar nicht nach seinem Geschmack. "Aber wir sind deutscher Meister und fahren dorthin mit dem Selbstvertrauen, dass wir gewinnen wollen. Dass es schwer wird, wissen wir alle", so der Trainer des FC Bayern München.

FC Bayern - RB Leipzig live in der Übertragung in TV, Fernsehen & Stream

Wer? RB Leipzig - FC Bayern München

RB Leipzig - FC Bayern München Wann? Heute Abend, Samstag, 14. September, 18.30 Uhr

Heute Abend, Samstag, 14. September, 18.30 Uhr Wo? Leizpig, Red Bull Arena

Leizpig, Red Bull Arena Live? Live auf Sky und SkyGo

Live auf Sky und SkyGo Zusammenfassung? Der Online-Streaming-Dienst DAZN zeigt 40 Minuten nach Abpfiff Highlight-Clips der Partie. Eine Zusammenfassung im Free-TV wird es im ZDF-Sportstudio ab 23.30 Uhr geben.

Der Online-Streaming-Dienst DAZN zeigt 40 Minuten nach Abpfiff Highlight-Clips der Partie. Eine Zusammenfassung im Free-TV wird es im ZDF-Sportstudio ab 23.30 Uhr geben. Wiederholung? Auf Sky und SkyGo wird es auch Wiederholungen geben.

RB Leipzig - FC Bayern München live: Pay-TV auf Sky oder DAZN oder im Free-TV?

Die Fußball-Bundesliga wird zu großen Teilen von Sky und SkyGo live gezeigt, so auch das Spiel RB Leipzig - FC Bayern München. Die Partie ist somit nicht im Free-TV zu sehen. Auch eine Live-Übertragung auf DAZN oder auf einem anderen TV-Kanal gibt es nicht. Eine legale Übertragung außerhalb von Sky, die kostenlos, gratis, umsonst und ohne Anmeldung funktioniert, gibt es nicht. Eine Zusammenfassung im TV gibt es ab 22.30 Uhr im ZDF. Der Stream-Anbieter DAZN zeigt 40 Minuten nach Abpfiff Highlights.

Leipzigs Spielmacher Kampl träumt vom Karriereende im Ausland

Leipzigs Spielmacher Kevin Kampl denkt vor der Partie gegen den FC Bayern als letzten Schritt in seiner Fußball.Karriere über einen Transfer ins Ausland nach. "Ich werde bald 29 und habe noch einen großen Karriereschritt vor mir. Ich habe außer in Salzburg noch nie im Ausland gespielt", so Kampl, der dabei aber auch an das Wohl seine Kinder denkt. "Grundsätzlich muss ich mich extrem wohlfühlen an dem Ort, wo ich bin. Und das ist in Leipzig definitiv gegeben", sagte der Spieler aus Slowenien.

