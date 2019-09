17:48 Uhr

FC Bayern gegen Roter Stern Belgrad live in TV & Stream sehen

Heute Abend trifft der FC Bayern München auf Roter Stern Belgrad. in der Champions League Wir sagen, wo Sie das CL-Spiel live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream verfolgen können. Sky oder DAZN oder Free-TV?

FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad in der Champions League: Heute Abend am Mittwoch, 18. September 2019, um 21 Uhr beginnt für den FC Bayern die diesjährige CL-Saison. Wir sagen, wann, wo und wie Sie die Champions League-Partie live in TV, Fernsehen und Live-Stream verfolgen können und nennen alle weiteren TV-Termine und den Spielplan des FC Bayern. Sky oder DAZN?

Der FC Bayern geht "hungrig" in den ehemaligen Europapokal der Landesmeister, wie FCB-Torwart Manuel Neuer sagte. Das Aus im Achtelfinale im März gegen den späteren Champions-League-Sieger FC Liverpool sei deutlich zu früh gekommen: "Mindestens das Halbfinale" solle es in dieser Saison schon sein. Zu den neuen Bayern-Stars gehört Philippe Coutinho. Der vom FC Barcelona geliehene Brasilianer steht vor seinem Debüt für den FC Bayern München. Taktgeber und Schlüsselspieler bei Belgrad ist ein alter Bekannter aus der Bundesliga: Marko Marin. Der 30-Jährige Ex-DFB-Spieler ist im Spiel von Roter Stern der Anker. "Er wird der Messi von Belgrad genannt", sagte Neuer.

Update: Zu den neuen Spezialwaffen des FCB gehört natürlich Philippe Coutinho. Bayern-Trainer Niko Kovac ist optimistisch, dass Coutinho sein volles Potenzial sehr schnell abrufen wird: "Ein Spieler wie Philippe tut uns als Mannschaft und als Club sehr wohl. Davon werden wir alle noch überzeugt werden."

Hier finden Sie alle Informationen zu den anstehenden CL-Spielen und Terminen des FC Bayern München in der Champions League 2019/20 und alle Informationen rund um die Live-Übertragung.

FC Bayern München - Roter Stern Belgrad heute Abend live in TV und Stream sehen

FC Bayern München gegen Roter Stern Belgrad ist nur in der Übertragung im Pay-TV zu sehen und zwar auf Sky und SkyGo (im Live-Stream) und nicht auf DAZN. Eine kostenlose Übertragung live in TV und Fernsehen ohne Anmeldung und umsonst im Free-TV und Gratis-Stream gibt es nicht - zumindest legal.

Wer: FC Bayern München - Roter Stern Belgrad

Wann: Morgen Abend am Mittwoch, 18. September 2019, 21 Uhr

Wo: München, Allianz Arena

Live: Sky und SkyGo

Aufstellung FC Bayern:

Aufstellung Belgrad:

FC Bayern in der Champions League live: TV-Termine, Spielplan & weitere Spiele - Sky oder DAZN?

Hier finden Sie alle weiteren Termine und den Spielplan es FC Bayern in der Champions League Saison 2019/2020 bis zum Ende der Gruppenphase.

18.09.2019, 21 Uhr: FC Bayern München - Roter Stern Belgrad, live auf Sky

01.10.2019, 21 Uhr: Tottenham Hotspur - FC Bayern, live auf DAZN

22.10.2019, 21 Uhr: Olympiakos Piräus - FCB, live auf Sky

06.11.2019, 18.55 Uhr: FCB - Olympiakos Piräus, live auf Sky

26.11.2019, 21 Uhr: Roter Stern Belgrad - FC Bayern München, live auf DAZN

11.12.2019, 21 Uhr: FC Bayern - Tottenham Hotspur, live auf Sky

FCB in der CL: die Termine - Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale bis Finale

Hier finden Sie nach der Gruppenphase alle weiteren Termine und den Spielplan es FC Bayern München in der Champions League Saison 2019/2020 vom Achtelfinale bis zum Finale:

Achtelfinale, Hinspiele: 18./19./25./26. Februar

Achtelfinale, Rückspiele: 10./11./17./18. März

Viertelfinale, Hinspiele: 7./8. April

Viertelfinale, Rückspiele: 14./15. April

Halbfinale, Hinspiele: 28./29. April

Halbfinale, Rückspiele: 5./6. Mai

Finale: 30. Mai

TV-Rechte in der Champions League: Wie teilen sich Sky und DAZN die Spiele des FCB auf?



Auch 2019/2020 liegen die TV-Rechte wieder bei den beiden Pay-TV-Sendern Sky und DAZN. Doch welcher Sender zeigt das Spiel meines Lieblingsvereins, fragen sich Fans von Spieltag zu Spieltag. Grundlage ist ein kompliziertes Picking-System, das man aber nicht verstehen muss. Hier finden Sie immer alle Infos, welches Spiel des FC Bayern live in TV, Fernsehen und Stream übertragen wird und ob Sky oder DAZN senden.

FC Bayern in der Champions League kostenlos im Free-TV?

Eine kostenlose Übertragung im Free-TV, die umsonst und ohne Anmeldung funktioniert, gibt es nicht. Auch einen Gratis-Stream gibt es kostenlos leider nicht.

Themen Folgen