FC Bayern vs. Chelsea im CL-Achtelfinale live im TV oder Stream - Übertragung im Free-TV am 8.8.20?

Der FC Bayern steht mit einem Bein im Viertelfinale der Champions League. Was hat die Auslosung in Nyon ergeben? Auf wen trifft Bayern nach dem Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea in der Allianz Arena? Und wo sind Achtel- und alle weiteren Finalspiele zu sehen - live in TV, Stream, auf Sky oder DAZN oder sogar im Free-TV?

Qualifiziert sich der Fußball-Rekordmeister Bayern München gegen den FC Chelsea für das CL-Viertelfinale, trifft Bayern auf Neapel oder Barcelona. Das hat die UEFA-Auslosung im schweizerischen Nyon am Freitag, 10. Juli, ergeben. Doch zunächst gilt: Das Achtelfinal-Rückspiel in der heimischen Allianz-Arena am 8. August für sich zu entscheiden. Der FC Bayern tritt zwar mit einem komfortablen 3:0-Vorsprung aus dem Hinspiel gegen den Londoner Gegner an, Vorstandsvorsitzender Rummenigge mahnt dennoch die Partien "Schritt für Schritt" zu bestreiten. Auch alle weiteren, ausstehenden Achtelfinal-Rückspiele werden im eigenen Stadion ausgetragen und sind für den 7./8. August angesetzt.

Wo Sie die Spiele des FC Bayern live in TV, Fernsehen oder Stream verfolgen können, erfahren Sie hier. Überträgt Sky oder DAZN oder besteht die Hoffnung auf Free-TV?

Champions League live in TV & Stream: mögliche Spieltage des FC Bayern München

Achtelfinal-Rückspiel: 8. August, 21 Uhr - FC Bayern München - FC Chelsea: live auf Sky und SkyGo im Online-Stream

Viertelfinale : 14., 15. und 16. August

: 14., 15. und 16. August Halbfinale : 18. und 19. August

: 18. und 19. August Finale : 23. August

Nach UEFA-Regel werden alle Finalspiele im K.o.-Modus in einem Blitzturnier ausgetragen. Austragungsorte der Viertel- und Halbfinalspiele werden die Stadien Estádio da Luz und das Estádio José Alvalade in Lissabon sein.

Bayern München in der Champions League: Live in TV und Stream, Free-TV?

Wer zeigt die Champions League Spiele des FCB? SKY, DAZN oder ARD oder ZDF im Free-TV? Alle Partien der Champions League werden vom Pay-TV-Sender Sky und Streaming-Anbieter DAZN übertragen. Live in TV, Fernsehen und Stream sind das Achtel-, Viertel-, Halbfinale und Finale zu sehen. Im Free-TV findet auf Sky Sport News HD die Vorberichterstattung und im Anschluss an die CL-Partien eine Ausstrahlung der besten Ausschnitte statt.

Die sogenannte "German Rule" beeinflusst zudem die Übertragung: Ein Teilnehmer aus der deutschen Bundesliga bedingt, dass das Hinspiel des Achtel- oder Viertelfinales auf Sky und DAZN zu sehen ist. Bei zwei deutschen Mannschaften im Achtel- oder Viertelfinale des Turniers werden drei von vier Hinspielen von DAZN oder Sky im Livestream übertragen.

Die Rückrunde der deutschen Mannschaften wiederum wird exklusiv in Sky gezeigt, DAZN sendet alle Spiele, die zeitgleich stattfinden. Bei zwei deutschen Mannschaften im Viertelfinale wählt Sky die Partie, die der Sender überträgt, DAZN entscheidet sich im Anschluss daran für sein Spiel. Treffen schließlich zwei deutsche Mannschaften im Viertelfinale aufeinander, zeigen Sky und DAZN das Hinspiel co-exklusiv, das Rückspiel wird ausschließlich bei Sky zu sehen sein. Alle weiteren, detaillierten Infos zur Übertragung in TV oder Stream finden Sie hier.

Infos zur Übertragung: CL 2020: Viertelfinale, Halbfinale & Finale live in TV & Stream

Das CL-Viertelfinale live – die Paarungen im Überblick:

RB Leipzig – Atlético Madrid

– Neapel / Barcelona – Chelsea/ Bayern

/ – Chelsea/ Real Madrid / Manchester City – Lyon/ Juventus

/ – Lyon/ Atalanta – Paris Saint-Germain

Das Halbfinale im Überblick:

Juventus /Lyon/ ManCity /Real – Chelsea/ Barcelona / Neapel / Bayern

/Lyon/ /Real – Chelsea/ / / Atlético/ Leipzig – PSG /Atalanta

Der FC Bayern und die Finalspiele der CL in Lissabon

Der FC Bayern hat den Sieg des prestigeträchtigen Turniers der Champions League bisher zweimal errungen. Rekordsieger des Wettbewerbs ist nach wie vor Real Madrid mit insgesamt 13 Titelgewinnen. Der FC Bayern beginnt sein Training nach Corona-Tests und Cyber-Trainingseinheiten ab dem 21. Juli, das Mannschaftstraining folgt am 26. Juli. FCB-Präsident Hainer will den Weg ins Finale Schritt für Schritt gehen und plädiert dafür, die bestehende Form jetzt gegen Chelsea abzurufen. Auch Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenige ist nach dem Double-Gewinn bereits zu viel Euphorie im Spiel. Er betont, dass verstärkte Konzentration auf die Vorbereitung des Achtelfinal-Rückspiels zu legen ist. Thomas Müller bremst auch ein: "Noch sind wir nicht in Lissabon ", so seine Reaktion auf die Auslosung im schweizerischen Nyon.

