FC Bayern vs. Lyon live - Übertragung im Free-TV oder Stream - 19. August 2020

Der FC Bayern steht nach dem Sieg über Barcelona im Halbfinale der UEFA Champions League 2019/20. Im Halbfinal-Spiel trifft der FCB in Lissabon auf Lyon. Wo Sie das Spiel der Bayern sehen können - live im Free- oder Pay-TV oder im Stream auf Sky oder DAZN - erfahren Sie hier.

Der Fußball-Rekordmeister Bayern München hat sich im Viertelfinale gegen Barcelona mit einem 8:2 durchgesetzt und für das Halbfinale der Champions League 2019/20 qualifiziert. Im Halbfinale trifft der FCB nun auf Olympique Lyon, die am Samstag gegen Manchester CIty mit 3:1 gewonnen haben. Das Spiel findet am Mittwoch im Stadion Estádio José Alvalade in Lissabon statt. Qualifiziert sich der FCB für das Finale, könnten zwei deutsche Clubs um den Pokal spielen, sofern sich der RB Leipzig am Dienstag im Spiel gegen PSG durchsetzt. Bei uns erfahren Sie, wo Sie das Halbfinal-Spiel des FC Bayern live in TV, Fernsehen oder Stream verfolgen können und ob das Spiel im Free-TV übertragen wird oder nur im Pay-TV oder über kostenpflichtige Streams bei Sky oder DAZN zu sehen ist?

FC Bayern München im CL-Halbfinale gegen Lyon: Datum & Termin

Was: FC Bayern München vs. Olympique Lyon , Halbfinale UEFA Champions League 2019/20



, 2019/20 Wann: Mittwoch, 19. August 2020, 21 Uhr

Alle Finalspiele werden nach UEFA-Regeln im K.o.-Modus in einem Blitzturnier ausgetragen. Der Gewinner qualifiziert sich direkt für das Finale der Champions League am 23. August im Estádio da Luz.

Finale: 23. August 2020

CL-Finalspiele 2020: Datum, Uhrzeit, Termine & Spielplan

Bayern München vs. Lyon - CL-Halbfinale live in Free-TV & Stream?

Der FCB im Halbfinale der Champions League - wo können Fans das Spiel live schauen und mit den Münchnern zittern? Ist das Halbfinal-Spiel nur über den Pay-TV-Sender Sky und Streaming-Anbieter DAZN zu sehen oder auch im Free-TV auf ARD oder ZDF ? Sky und DAZN übertragen gemeinsam alle Partien der Champions League 2019/20. Im Free-TV findet auf Sky Sport News HD die Vorberichterstattung und im Anschluss an die CL-Partien eine Ausstrahlung der besten Ausschnitte statt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk übertragt das Finale der CL - aber nur, wenn eine deutsche Mannschaft das Endspiel erreicht. Setzt sich der FCB gegen Lyon durch, dann sehen Fans das Finale also auch im Free-TV. Das Halbfinal-Spiel der Bayern wird wie folgt übertragen:



19. August 2020, 21 Uhr Free-TV: keine Übertragung

keine Übertragung Pay-TV: Sky

Sky Stream: DAZN und Sky Go

Das CL-Halbfinale live – die Paarungen im Überblick:

RB Leipzig – PSG (18.8.) RB Leipzig vs. PSG live im TV & Stream - Übertragung im Free-TV - Dienstag 18.8.?

– (18.8.) RB Leipzig vs. PSG live im TV & Stream - Übertragung im Free-TV - Dienstag 18.8.? FC Bayern München – Lyon (19.8.)

Der FC Bayern & das Halbfinale der CL in Lissabon

Der FC Bayern trifft im Europapokal zum 9. Mal auf Lyon. Zuletzt standen sich der FCB und Lyon ebenfalls im Halbfinale der UEFA Champions League 2009/10 gegenüber. Insgesamt standen die Bayern schon 12 Mal im Halbfinale der CL und rangieren damit knapp hinter Rekordhalter Real Madrid. Der FCB hat bisher zweimal den Sieg in der Champions League errungen. Mit dem Einzug ins Halbfinale der CL 2020 setzt der FC Bayern seine Siegesserie fort: Als zweites Team konnte der FC Bayern die ersten 9 CL-Spiele einer Saison für sich gewinnen. Gewinnt der FCB gegen Lyon, stellt die Mannschaft um Hansi Flick einen neuen Rekord auf, denn noch nie konnte eine Mannschaft in einer Champions League-Saison 10 Siege hintereinander erzielen.

