vor 16 Min.

FC Bayern vs. PSG live im Free-TV und Gratis-Stream - Übertragung beim CL-Finale 2020 heute am 23.8.20

Der FC Bayern München steht heute im Finale der UEFA Champions League 2019/20. Dort kämpft er gegen PSG um den Pokal. Bei uns erfahren Sie, wo Sie das CL-Endspiel mit den Bayern sehen können - live im Free- oder Pay-TV oder im Stream auf Sky oder DAZN.

Lesen Sie hier auch den aktuellen Spielbericht: 3:0 gegen Lyon: FC Bayern steht im Champions League Finale

Der FC Bayern München steht heute im Finale der UEFA Champions League 2019/20. Der Fußball-Rekordmeister hat sich im Halbfinale gegen Lyon mit einem 3:0 durchgesetzt. Nun trifft er auf PSG, die am Dienstag RB Leipzig ebenfalls mit einem 3:0 besiegt haben. Das Spiel findet am Sonntag im Stadion Estádio da Luz in Lissabon statt. Wir wissen, wo Sie das Endspiel der Champions League mit FC Bayern und Paris Saint-Germain live in TV, Fernsehen oder Stream verfolgen können. Wird das Spiel im Free-TV übertragen oder ist es nur im Pay-TV bei Sky oder über den kostenpflichtigen Stream bei DAZN zu sehen?

FC Bayern München im CL-Finale gegen PSG: Datum & Termin

Was: FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain , Finale UEFA Champions League 2019/20



, Finale 2019/20 Wann: Sonntag, 23. August 2020, 21 Uhr

CL-Finalspiele 2020: Datum, Uhrzeit, Termine & Spielplan

Bayern München vs. PSG - CL-Finale heute live in Free-TV & Stream - ARD oder ZDF?

FCB und PSG im Finale der Champions League - wo können Fans das Endspiel live schauen und mit München und Paris zittern? Ist das CL-Finale nur über den Pay-TV-Sender Sky und Streaming-Anbieter DAZN zu sehen oder auch im Free-TV auf ARD oder ZDF ? Sky und DAZN übertragen gemeinsam alle Partien der Champions League 2019/20. Im Free-TV findet auf Sky Sport News HD die Vorberichterstattung und im Anschluss an die CL-Partien eine Ausstrahlung der besten Ausschnitte statt. Doch auch das ganze Spiel wird live im Free-TV verfolgbar sein. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk übertragt das Finale der CL, da mit dem FC Bayern München eine deutsche Mannschaft das Endspiel erreicht hat.

Das Champions League-Finale wird wie folgt übertragen:

Wann: 23. August 2020, 21 Uhr

23. August 2020, 21 Uhr Free-TV: ZDF

Pay-TV: Sky

Sky Stream: zdf.de, kostenpflichtig: DAZN und Sky Go

Das Finale der Champions League in Lissabon: Bayern vs. Paris Saint-Germain

Der Gewinner der Champions League qualifiziert sich direkt für den UEFA Super Cup 2020 und die FIFA-Klub Weltmeisterschaft 2020. Der FCB hat bisher zweimal den Sieg in der Champions League errungen. Mit dem Einzug ins Finale der CL 2020 setzt der FC Bayern seine Siegesserie fort: Als erstes Team konnte der FCB 10 CL-Spiele in einer Saison hintereinander für sich gewinnen. Die Mannschaft um Hansi Flick stellt bislang auch zwei der drei besten Torschützen der Saison: Robert Lewandowski mit 15 Toren auf Rang 1 und Serge Gnabry mit 9 Toren auf Rang 3. Paris Saint-Germain und Trainer Thomas Tuchel stehen zum ersten Mal im Finale der Königsklasse. Nach Olympique Marseille (1993) und AS Monaco (2004) ist Paris der dritte französische Verein, der am Endspiel der Champions League teilnimmt.

Themen folgen