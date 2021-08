FC Ingolstadt - FC Erzgebirge Aue im DFB-Pokal: Übertragung live im TV und Stream

FC Ingolstadt - FC Erzgebirge Aue beim DFB-Pokal 2021/22: Die Partie gibt es live im TV und Stream zu sehen. Alle Infos zur Übertragung und einen Liveticker finden Sie hier.

Der DFB-Pokal findet in diesem Jahr bereits zum 79. Mal statt und startet Anfang August mit der 1. Hauptrunde. Bei dem klassenübergreifenden Fußballturnier, welches seit 1935 existiert, bekommen immer wieder auch kleine Regionalvereine die Chance gegen Bundesligavereine anzutreten und sich so mit den besten Fußballclubs Deutschlands zu messen.

In der ersten Hauptrunde treten auch die beiden Vereine FC Ingolstadt und der FC Erzgebirge Aue gegeneinander an. Das Duell wird im Audi-Sportpark in Ingolstadt ausgetragen.

Alle wichtigen Informationen zur Übertragung des DFB-Pokalspiels haben wir hier in diesem Artikel für Sie zusammengestellt.

Termin und Uhrzeit: Wann spielen FC Ingolstadt - FC Erzgebirge Aue beim DFB-Pokal 2021/22 gegeneinander?

Hier finden Sie die wichtigsten Infos zum Spiel zwischen dem FC Ingolstadt und dem FC Erzgebirge Aue im Überblick:

Spiel: FC Ingolstadt - FC Erzgebirge Aue , erste Runde im DFB-Pokal 2021/22

- , erste Runde im DFB-Pokal 2021/22 Datum: Montag, 9. August 2021

Montag, 9. August 2021 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Audi-Sportpark, Ingolstadt

Übertragung: Ingolstadt gegen Aue live im TV und Stream - Free-TV?

Das Spiel zwischen dem FC Ingolstadt und dem FC Erzgebirge Aue wird nicht im Free-TV gezeigt. Die Übertragung des Pokal-Spiels sowie alle anderen Begegnungen des Turniers übernimmt jedoch der Münchener Pay-TV Sender Sky. Außerdem gibt es ausgewählte Partien des DFB-Pokals 2021/22 auch im Free-TV zu sehen.

Liveticker zu FC Ingolstadt vs. FC Erzgebirge Aue: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis

Unser Datencenter gibt Ihnen einen ausführlichen Überblick über alle Termine des DFB-Pokals 2021/22 und aktuellen Ergebnisse der jeweiligen Partien. Mit unserem Liveticker verpassen Sie also keine Neuigkeiten und bleiben immer auf dem Laufenden. Auch das Duell zwischen Ingolstadt und Erzgebirge Aue können Sie hier bei uns verfolgen. Die Infos zur Aufstellung gibt es circa eine Stunde vor Anpfiff des Spiels.

DFB-Pokal 2021/22 - Übertragung: Welche Spiele laufen im Free-TV bei ARD oder Sport 1?

Alle 63 Partien, die im Rahmen des DFB-Pokal-Turniers 2021/22 ausgetragen werden, werden live vom Sender Sky übertragen. Wie in der Bundesliga wird also der Großteil der Begegnungen des Turniers lediglich im Bezahlfernsehen zu sehen sein.

Doch einige ausgewählte Spiele lassen sich auch gratis im Free-TV verfolgen. Der öffentlich-rechtliche Sender ARD zeigt in Summe neun Begegnungen des DFB-Pokals. Dort wird in den ersten beiden Runden jeweils ein Spiel übertragen. Außerdem sendet Das Erste zwei Achtelfinalspiele sowie beide Halbfinalpartien und das Finale des DFB-Pokals im Mai 2022. Der Sportsender Sport1 zeigt jeweils ein Match pro Runde im Free-TV und Gratis-Stream.

Hier finden Sie den Gratis-Stream der ARD : zur offiziellen Seite.

: zur offiziellen Seite. Hier kommen Sie zum kostenlosen Stream von Sport1 : zur offiziellen Seite.

FC Ingolstadt und FC Erzgebirge Aue: Die beiden Vereine kurz vorgestellt

FC Ingolstadt 04:

Gründung: 5. Februar 2004

Liga: 2. Bundesliga

Trainer: Roberto Pätzold

Stadion: Audi-Sportpark, Ingolstadt

FC Erzgebirge Aue:

Gründung: 4. März 1946

Liga: 2. Bundesliga

Trainer: Aljaksej Schpileuski

Stadion: Erzgebirgsstadion , Aue-Bad Schlema

