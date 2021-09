FC Liverpool - AC Mailand in der Champions League: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

Der FC Liverpool und AC Mailand treffen heute in der Champions League aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im Live-Stream und TV sowie einen Live-Ticker haben wir hier für Sie.

Die Gruppenphase der Champions League 2021/22 hat mit dem 1. Spieltag begonnen. Die Top-Vereine aus ganz Europa treten gegeneinander an, um an Ende die begehrte Trophäe nach Hause zu holen. Bisher ist das spanischen Mannschaften mit insgesamt 18 Pokalsiegen in der Champions League am häufigsten gelungen. Deutschland steht hinter England und Italien mit 8 Titeln auf Rang 4.

In Gruppe B trifft der englische FC Liverpool auf den italienischen Vizemeister AC Mailand. Wenn Sie mehr zum Spiel erfahren wollen, dann sind Sie hier genau richtig. Wir haben alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream und bieten außerdem einen Live-Ticker zur Partie, der Sie über alle Highlights des Spiels informiert.

FC Liverpool - AC Mailand in der Champions League: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Das Spiel zwischen dem FC Liverpool und AC Mailand findet heute am 15. September 2021 statt. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr.

FC Liverpool gegen AC Milan: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

In dieser Saison wird es keine der Begegnungen in der Champions League kostenlos im Free-TV zu sehen geben und auch Sky-Nutzer gehen leer aus: Der Pay-TV Anbieter hat aktuell keine Rechte zur Übertragung. Wie Sie die Partie zwischen Liverpool und Milan dennoch ansehen können, entnehmen Sie dieser Übersicht:

Spiel: FC Liverpool vs. AC Mailand , Gruppenphase der UEFA Champions League 2021/22 1. Spieltag

vs. , der 2021/22 1. Spieltag Datum: Mittwoch, 15. September 2021

Mittwoch, 15. September 2021 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Anfield Stadion, Liverpool

Anfield Stadion, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Live-Ticker zum CL-Spiel FC Liverpool vs. AC Mailand

Falls Sie kein kostenpflichtiges Abo bei DAZN haben, aber dennoch nichts von dem Spiel zwischen Liverpool und Mailand verpassen wollen, dann bietet unser Liveticker eine Alternative. Unser Datencenter hat nicht nur den aktuellen Spielstand der Partie, sondern informiert Sie auch über die Highlights und natürlich alle Tore. Darüber hinaus finden Sie hier auch ausführliche Infos zu allen Gelben und Roten Karten, den Auswechslungen und zur Aufstellung der Mannschaften sowie zum Verlauf der aktuellen Champions League Saison.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung der UEFA Champions League: Wo gibt es die Spiele der Saison 21/22 zu sehen?

Die Übertragung der Champions League teilen sich in der Saison 2021/22 die beiden Streaming-Anbieter Amazon Prime Video und DAZN. Bei Amazon gibt es insgesamt 16 Spiele zu sehen und DAZN überträgt alle weiteren Partien der europäischen Königsklasse. Im Free-TV werden keine Spiele gezeigt. Amazon Kunden, die bereits ein Prime Abo besitzen, können die Spiele ohne weitere Zusatzkosten ansehen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Liverpool gegen Mailand: Bilanz und Infos

Die beiden Top-Vereine haben bisher laut fußballdaten.de nur zwei Mal gegeneinander gespielt - beide Male im Finale der UEFA Champions League. Das erste Spiel zwischen Mailand und Liverpool fand am 25. Mai 2005 statt und Liverpool konnte sich nach dem Elfmeterschießen mit 6:5 durchsetzen. Beim zweiten Finalspiel 2007 hatte der AC Mailand die Nase vorn. Die Italiener gewannen das Spiel mit 2:1. (AZ)