17.04.2019

FC Liverpool - Porto live im TV & Live-Stream

Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League trifft der FC Liverpool heute Abend auf den FC Porto. Das Fußball-Spiel ist live in TV und Live-Stream zu sehen. Wir verraten, wann und wo und sagen, ob FC Liverpool – FC Porto auch im Free-TV oder nur auf Sky bzw. DAZN zu sehen ist.

FC Liverpool – FC Porto live im TV und Live-Stream: Nach dem 2:0 Heimsieg im Hinspiel rechnen alle Experten damit, dass Jürgen Klopps Liverpool heute gegen den portugiesischen Verein FC Porto den Einzug ins Halbfinale der Champions League 2018/19 klar machen wird. Wir sagen Ihnen, wo Sie das Fußballspiel heute live in TV und Stream sehen können (Sky oder DAZN) und ob es eine Möglichkeit gibt, das Spiel umsonst im Free-TV zu gucken.

FC Liverpool mit voller Kraft in Richtung Halbfinale der Champions League

Der FC Porto konnte sich in einem internationalen Wettbewerb noch nie gegen den englischen Traditionsclub FC Liverpool durchsetzen. Drei Mal trafen die Teams bisher aufeinander, drei Mal kam Liverpool weiter. Liverpool-Verteidiger Trent Alexander-Arnold sagte zur Ausgangssituation: "Wir haben natürlich von der letzten Saison gute Erinnerung an Porto, also hoffen wir, dass wir da hinfahren und das wiederholen können."

Durch 2:0 Heimsieg im Viertelfinal-Hinspiel würden dem FC Liverpool heute Abend in Porto ein Remis oder eine Niederlage mit einem Tor Unterschied reichen - ein Sieg sowie. Der charismatische Coach Klopp, der von "einer schweren und interessanten Aufgabe" spricht, wies öfter schon zurück, dass er zugunsten des Champions League Titels die Meisterschaft schleifen lassen würde. Er sagte: "Wir gehen dorthin, um das Spiel zu gewinnen, das ist der Plan. Es ist nicht einfach, das wissen wir."

FC Liverpool - Porto live in TV und Live-Stream gucken – Sky oder DAZN

Heute am Dienstag (17.4.2019)

21 Uhr: FC Porto - FC Liverpool, live im Stream auf DAZN und in der Konferenz auf Sky

21 Uhr: Manchester City - Tottenham Hotspur, live in TV auf Sky und im Stream auf SkyGo

Sky oder DAZN + Free-TV: So gucken Sie Liverpool - Porto live im TV & Stream

Am heutigen Mittwoch gibt es je zwei Fußball-Spiele im Viertelfinale der CL. Eines wird im online Live-Stream bei DAZN ausgestrahlt, das andere in TV und Fernsehen auf Sky und im Stream auf SkyGo. Dazu gibt es die „DAZN“-Partie im Rahmen der Sky-Konferenz. Eine Übertragung kostenlos, umsonst und ohne Anmeldung im Free-TV oder im Gratis-Stream gibt es leider nicht.

Wer folgt Ajax Amsterdam und Barcelona - Liverpool oder Porto?

Am gestrigen Dienstagabend konnten sich bereits der FC Barcelona und Ajax Amsterdam gegen Manchester United bzw. Juventus Turin für das Halbfinale der Champions League qualifizieren. Wer folgt heute nach? Porto oder Liverpool und Manchester City oder Tottenham Hotspur? Es wird spannend!

