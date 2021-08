Grammozis sauer: "Dürfen uns so nicht präsentieren"

Trainer Dimitrios Grammozis vom FC Schalke 04 hat nach der heftigen Niederlage des Bundesliga-Absteigers in Regensburg deutliche Kritik am Auftritt seines Teams geübt.

"Wir müssen schnell eine Mannschaft werden, nicht nur in der Kabine, sondern auf dem Platz. Wir dürfen uns nicht so präsentieren und in der Höhe verlieren", sagte Grammozis in der Pressekonferenz nach dem deutlichen 1:4 (0:1) beim Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga.

Rückstand zur Spitze

"Es hat die letzte Schärfe gefehlt", beklagte der 43-Jährige, der den FC Schalke 04 sofort wieder zurück in die Bundesliga führen soll. Der Rückstand auf Spitzenreiter Jahn Regensburg beträgt nach vier Partien schon acht Punkte. "Wir haben uns punktemäßig mehr erhofft", sagte Grammozis nach bislang erst vier Zählern für Schalke.

Er warb aber zugleich bei den Fans um Geduld, auch für seine Arbeit mit dem Team. "Wir wissen, dass es keine einfache Saison wird", sagte Grammozis mit Verweis auf den großen personellen Umbruch mit rund 30 Transferbewegungen. "Wir wissen, wir können keine Quantensprünge machen", mahnte er. Die Fans werden nervös, die Anhänger reagierten in Regensburg wütend. "Auf Schalke ist es nie ruhig", sagte Grammozis dazu und fügte im Nachsatz hinzu: "Aber wir sind intern ruhig."

© dpa-infocom, dpa:210821-99-919630/2 (dpa)