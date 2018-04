vor 30 Min.

FC Sevilla gegen FC Bayern live im TV und im Stream sehen Sport

Bayerns Trainer Jupp Heynckes erwartet in Sevilla eine "tolle Fußballatmosphäre".

Schafft es der FC Bayern endlich mal wieder, eine spanische Mannschaft in der Champions League zu schlagen? Zu sehen gibt es das Spiel live im TV und im Stream.

Das Viertelfinale der Champions League steht an - und der FC Bayern versucht gegen den FC Sevilla, den Sprung unter die besten vier Teams Europas zu schaffen. Zu sehen gibt es die Partie in Sevilla am Dienstag, 3. April, ab 20.45 Uhr live im TV sowie im kostenlosen Stream.

FC Sevilla gegen FC Bayern live im Stream

In der Partie geht es für den deutschen Rekordmeister auch darum, das Trauma gegen spanische Teams zu verarbeiten. Seit 2013, dem Gewinn der Champions League, war stets gegen ein spanisches Team Endstation. Heynckes' damaliger Nachfolger Pep Guardiola scheitere dreimal im Halbfinale gegen Real Madrid (2014), FC Barcelona (2015), Atlético Madrid (2016), Carlo Ancelotti flog vor zwölf Monaten gegen Real im Viertelfinale raus. "Die letzten vier Jahre sind für mich überhaupt nicht relevant. Das ist wieder eine andere Mannschaft mit einem anderen Trainerteam", sagte Heynckes, der 2012 gegen Real und ein Jahr später gegen Barcelona das Finale erreichte. Sevilla ist in elf Heimspielen gegen deutsche Teams ungeschlagen. Mit Bayern ist es das erste Duell.

Das spanische Team bangt währenddessen um zwei Spieler. Ob Verteidiger Gabriel Mercado und Außenbahnspieler Jesus Navas auflaufen können, entscheidet sich wohl erst kurz vor Anpfiff. Sevillas Trainer Vincenzo Montella sieht als Hauptaufgabe an, die Offensive der Münchner zu bremsen. "Wenn du in der Lage bist, den Bayern-Sturm zu stoppen, hast du mehr Chancen. Die Bayern erspielen sich sehr viele Torchancen und erzielen viele Treffer. Wir müssen darauf aus sein, das zu verhindern."

Sevilla gegen den FC Bayern im Live-Stream sehen

Wer sich die Partie ansehen möchte, kann beim ZDF einschalten. Der Sender startet seine Berichterstattung um 19.20 Uhr mit einem 15 Minuten langen Champions-League-Magazin. Um 20.25 Uhr beginnt die Übertragung aus Sevilla, Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Als Moderator führt Jochen Breyer durch den Abend, Experte im Studio ist Oliver Kahn. Die Partie kommentieren wird Oliver Schmidt. Zu sehen ist die Partie sowohl im Free-TV als auch im Stream. Der kostenlose Live-Stream des ZDF ist hier zu erreichen. Wer die Spiele lieber übers Smartphone sehen will, kann das über die ZDF-App machen. Auch diese bietet einen Streamingdienst. Der Download ist für Android-Nutzer hier zu erreichen, Apple-Nutzer können sich die App hier herunterladen.

Themen Folgen