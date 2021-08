Viktoria Köln gegen Hoffenheim im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

FC Viktoria Köln - TSG Hoffenheim beim DFB-Pokal 2021/22: Das Match wird live im TV und Stream gezeigt. Alle Infos zur Übertragung und einen Liveticker finden Sie hier.

Auch in der Saison 2021/22 geht der DFB-Pokal wieder in eine neue Runde und ist mit insgesamt 63 Partien am Start. Der Organisator des Turniers ist der Deutsche Fußball-Bund, der den Wettbewerb im Jahr 1935 damals unter dem Namen "Tschammer-Pokal" ins Leben rief. Der Sieger des DFB-Pokals wird im K.-o.-System ermittelt. Neben Mannschaften aus der ersten, zweiten und dritten Liga, sind auch Vereine aus den unteren Ligen, in diesem Fall die Verbandspokalsieger, zur Teilnahme berechtigt.

Los geht's Anfang August mit der ersten Hauptrunde. Eine der Begegnungen lautet FC Viktoria Köln vs. TSG Hoffenheim. Das Spiel findet im Sportpark Höhenberg in Köln statt.

In diesem Artikel bekommen Sie alle wichtigen Infos zur Übertragung des DFB-Pokalspiels und erfahren mehr zum FC Viktoria Köln und der TSG Hoffenheim.

Termin und Uhrzeit: Wann findet das Spiel FC Viktoria Köln - TSG Hoffenheim beim DFB-Pokal 2021/22 statt?

Hier finden Sie die wichtigsten Infos zur Partie auf einen Blick:

Spiel: FC Viktoria Köln - TSG Hoffenheim , erste Runde im DFB-Pokal 2021/22

- , erste Runde im DFB-Pokal 2021/22 Datum: Montag, 9. August 2021

Montag, 9. August 2021 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Sportpark Höhenberg , Köln

Übertragung: Viktoria Köln gegen Hoffenheim live im TV und online im Stream - Free-TV?

Das Match zwischen dem FC Viktoria Köln und der TSG Hoffenheim lässt sich nicht im Free-TV empfangen. Für die Übertragung des Spiels ist der in München ansässige Pay-TV-Sender Sky zuständig. Die Partie kann bei dem Anbieter sowohl im Bezahlfernsehen als auch online im kostenpflichtigen Stream mitverfolgt werden.

Liveticker zu Viktoria Köln - Hoffenheim: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis

Unser übersichtliches Datencenter versorgt Sie mit allen wichtigen Informationen zum DFB-Pokal 2021/22. Neben den bevorstehenden Spielterminen finden Sie hier auch alle Ergebnisse der gespielten Partien. So bleiben Sie immer aktuell informiert. Auch die Begegnung zwischen dem FC Viktoria Köln und der TSG Hoffenheim können Sie hier im Liveticker verfolgen. Details zur Aufstellung der jeweiligen Mannschaften finden Sie zeitnah vor dem Anstoß.

DFB-Pokal 2021/22 - Übertragung: Welche Spiele laufen im Free-TV bei ARD oder Sport 1?

Die mehr als 60 Begegnungen des DFB-Pokal-Wettbewerbs 2021/22 werden allesamt live von Sky gezeigt. Die Matches werden also nur im Bezahlfernsehen ausgestrahlt.

Doch es gibt auch Ausnahmen. Ausgewählte Partien können sich zudem auch im Free-TV und Gratis-Stream mitverfolgt werden. Die ARD sendet insgesamt neun Partien des DFB-Pokals. Dort gibt es in den ersten beiden Runden jeweils ein Spiel zu sehen. Außerdem überträgt Das Erste zwei Spiele im Achtelfinale, die beiden Halbfinalpartien und das Finale des DFB-Pokals im nächsten Jahr. Sport1 zeigt ein Match pro Runde kostenlos im TV und Stream.

Hier gelangen Sie mit einem Klick zum Live-Stream der ARD : zur offiziellen Seite.

: zur offiziellen Seite. Den kostenlosen Live-Stream von Sport1 finden Sie hier: zur offiziellen Seite.

FC Viktoria Köln - TSG Hoffenheim: Die beiden Vereine kurz vorgestellt

FC Viktoria Köln 1904 e. V.:

Gründung: 22. Juni 2010

Liga: 3. Bundesliga

Trainer: Olaf Janßen

Stadion: Sportpark Höhenberg , Köln

Olaf Janßen ist der Trainer des FC Viktoria Köln. Foto: Daniel Bockwoldt, dpa (Archiv)

TSG Hoffenheim:

Gründung: 1. Juli 1899

Liga: 1. Bundesliga

Trainer: Sebastian Hoeneß

Stadion: PreZero Arena, Sinsheim

Sebastian Hoeneß ist Trainer bei der TSG 1899 Hoffenheim. Foto: Uwe Anspach, dpa (Archiv)

