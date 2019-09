vor 19 Min.

FCA-Verteidiger Uduokhai übt Kritik: "Jeder muss sich hinterfragen"

Eine Konstante in der Augsburger Abwehr: Trotz Niederlage überzeugte Felix Uduokhai gegen Bayer Leverkusen.

Der Innenverteidiger des FC Augsburg war gegen Leverkusen der mit Abstand beste FCA-Spieler. Er drückt nach der deutlichen Niederlage seine Enttäuschung aus.

Von Johannes Graf

Als die Bundesligaprofis des FC Augsburg den Rasen verließen und die Treppen in den Kabinentrakt hinaufstiefelten, wirkten sie enttäuscht. Ein Stück weit auch ratlos. Schließlich hatten die Fußballer und FCA-Trainer Martin Schmidt im Vorfeld der Partie den Eindruck erweckt, sie könnten Bayer Leverkusen diesmal ebenbürtig begegnen, solange sie ihre Stärken einbringen. Das 0:3 (0:1) jedoch offenbarte, wie groß der Abstand zwischen dem FCA und dem Champions-League-Teilnehmer aktuell ist.

Abwehrspieler Felix Uduokhai wirkte weniger enttäuscht ob des Ergebnisses, er störte sich vielmehr daran, wie wenig Gegenwehr seine Mitspieler gegenüber den Gästen gezeigt hätten. Sich selbst nahm er dabei nicht aus – obwohl er mit Abstand der beste Augsburger auf dem Rasen war. Uduokhai betonte: "Ich bin sehr unzufrieden."

Der Innenverteidiger vermisste, dass sich seine Mannschaft gegen die Niederlage stemmte. Jeder müsse sich selbst an die eigene Nase packen, meinte der 22-Jährige. Auch seine eigene Leistung sah er kritisch. "Ich will keinen rausnehmen. Jeder muss sich selbst hinterfragen, ob er nicht mehr machen kann."

FCA-Verteidiger Uduokhai: "Können nicht ohne Gegenwehr das Stadion verlassen"

Wie Mitspieler und Verantwortliche des FCA verwies Uduokhai auf die Stärken des Gegners. Die Leverkusener hatten eindrucksvoll den Ball in den eigenen Reihen laufen gelassen. Ehe die Augsburger den Raum durch Verschieben der Mannschaftsteile verdichten konnten, passten die Bayer-Spieler den Ball bereits zum Mitspieler. Geschickt entzogen sich die technisch versierten Spieler von Bayer-Trainer Peter Bosz so dem Zugriff des Gastgebers.

Uduokhai bekannte: "Man hat klar gesehen, dass sie eine Nummer besser sind als wir. Sie haben ein ganz anderes Agieren mit dem Ball, verkörpern ein ganz anderes Selbstbewusstsein." Der ehemalige U21-Nationalspieler wollte die Qualität des Gegners allerdings nicht als Ausrede für den eigenen Auftritt gelten lassen. Er sagte: "Deshalb können wir nicht ohne Gegenwehr das Stadion verlassen."

Uduokhai war kurz vor Transferende vom VfL Wolfsburg zum FCA gewechselt. In den bisherigen vier Begegnungen hatte er sich als absolute Verstärkung erwiesen. Auch gegen Leverkusen strahlte er im Abwehrzentrum Ruhe aus, verteidigte konsequent, überzeugte mit gezieltem Passspiel. Während er sein Leistungsniveau erreichte, schwächelte das Gros der Mitspieler. Uduokhai wunderte sich darüber, dass den Leverkusenern derart wenig entgegengesetzt wurde. "Wir haben einen anderen Anspruch, wie wir nach einem Rückstand zurückkommen wollen."

Uduokhai will die Niederlage detailliert aufarbeiten

In der Konstellation, sich mit einem starken Gegner mit internationalen Ambitionen zu messen, sah Uduokhai eine Herausforderung, der er sich stellen wollte. Ihm sei bewusst gewesen, dass nicht zwingend Punkte erwartet worden waren. Für ihn seien das aber jene Begegnungen, auf die er sich persönlich am meisten freue. Teams wie Leverkusen seien die Mannschaften, mit denen man sich vergleichen möchte, fügte Uduokhai hinzu. "Hier können wir für Überraschungen sorgen." Umso mehr ärgerte sich der Hüne über den Mangel an Gegenwehr. "Wir müssen mit mehr Aggressivität und Mut agieren. Das habe ich heute sehr vermisst."

Nach vier Punkten aus den jüngsten beiden Partien verpassten die Augsburger die Gelegenheit, sich von den unteren Tabellenplätzen abzusetzen. Uduokhai will deshalb nicht alles hinterfragen, er will die Niederlage allerdings detailliert aufarbeiten. "Wir müssen ganz klar die Punkte ansprechen, in denen wir viel Arbeit vor uns haben."

In den kommenden Wochen warten auf die Augsburger schwierige Aufgaben, wenn sie gegen Mönchengladbach, Bayern München, Wolfsburg und Schalke 04 antreten werden. Uduokhai zeigt sich zuversichtlich, dass gegen diese Mannschaften gepunktet werden kann. Unter einer wichtigen Voraussetzung: "Wir müssen viel mutiger, mit einem anderen Bewusstsein und einer anderen Gier auftreten."

