FCA bangt um Gregoritsch

Trainer Baum muss Startelf umbauen

Entscheidungen stehen im Ringen um internationale Startplätze an, von noch stärkerem Interesse ist in der Fußball-Bundesliga der Kampf gegen den Abstieg. Indirekt beteiligt ist der FC Augsburg. Selbst hat er den Ligaverbleib längst gesichert, gewinnt die Mannschaft von Trainer Manuel Baum aber am Samstag in Freiburg (15.30 Uhr), könnte sie den Sportclub in arge Bedrängnis bringen. Dessen Trainer Christian Streich und seine Spieler könnten auf den Relegationsplatz abrutschen – vorausgesetzt Wolfsburg siegt seinerseits.

FCA-Trainer Baum wird seine Startelf verändern – teils aus freien Stücken, teils gezwungenermaßen. Fraglich ist der Einsatz von Michael Gregoritsch. Der 24-Jährige plagt sich weiterhin mit Adduktoren-Problemen. Mit 13 Treffern in einer Spielzeit ist der Österreicher schon jetzt Rekordtorschütze des FCA in dessen Bundesligahistorie. Weil Linksverteidiger Philipp Max gelb-gesperrt fehlt, muss Baum auf dieser Position eine Notlösung präsentieren. Als Optionen nennt er Jonathan Schmidt und Martin Hinteregger. Würde Schmid nach links rücken, kämen Jan Moravek oder Nachwuchsspieler Simon Asta als Rechtsverteidiger in Frage.

Noch nicht festgelegt hat sich Baum in der Torwartfrage. Marwin Hitz hat gegen Schalke sein Abschiedsspiel gegeben, dennoch lässt Baum offen, ob der Schweizer, der vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund steht, aufläuft. Wahrscheinlicher gilt, dass Andreas Luthe oder Fabian Giefer zwischen den Pfosten stehen. Sie machen sich Hoffnungen, Hitz als Nummer eins zu beerben. (joga)

