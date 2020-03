FCB-Kampagne und Fan-Banner: Das war ein guter Spieltag für den Fußball

Der Fußball hat am Wochenende gezeigt, was er alles kann: Verbinden, statt spalten. Aufbegehren gegen Instanzen. Das ist wichtiger als die Tabelle.

Es ist egal, wer deutscher Meister wird. Es tut auch nichts zur Sache, wer auf- und wer absteigt. Relativierung: Einzelne jubeln oder trauern. Denken, die Welt gehöre ihnen für einen kurzen Moment der Ewigkeit oder aber der Welten Leid habe sich gegen sie verschworen. Gesellschaftlich aber ist die Tabelle zu vernachlässigen.

Das bedeutet nicht, dass der Fußball keine Relevanz besitzt. Im Gegenteil. Er ist fest in der Alltagskultur verankert und strahlt weit über die Stadien hinaus. Kantinen-Gespräche aber werden geführt, gleichgültig, ob die Bayern die Schale ein weiteres Jahr in die Vitrine stellen oder auch mal Dortmund feiern darf. Fußball ist bedeutsamer.

Ohne Fans ist der Profi-Fußball undenkbar

Er ist im Stande, gesellschaftliche Diskussionen anzustoßen und weiterzuführen. Wichtige Protagonisten der Debatten sind die Fans im Stadion, die oft nicht einfach nur Zuschauer sind. Ohne Anhänger kein Profifußball – das ist die betriebswirtschaftliche Sicht. Niemand steckt Geld in ein Produkt, das keinen interessiert.

Am vorletzten Spieltag haben sich die Fans ihrer Machtposition vergewissert. Sie nahmen Dietmar Hopp ins Fadenkreuz und beleidigten ihn auf übelste Art und Weise. Sie haben das auch deswegen getan, weil Verbände, Vereine und Medien in der Vergangenheit auf die Befindlichkeiten und Probleme der Fans nicht in dem Maß eingegangen sind, wie es sich diese gewünscht hatten. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Zumindest nachzuvollziehen sind aber die in Ausdruck und Symbolik drastischen Banner.

Der FC Bayern übernimmt Verantwortung

Nun, da sich die Anhänger der Aufmerksamkeit sicher sein konnten, haben sie gewitzter reagiert und in den Arenen auf ihre Belange aufmerksam gemacht. Die Fans sind wichtig für die integrative Kraft des Fußballs. Sie setzen sich oft gegen Homophobie und Rassismus ein. Sie machen aufmerksam auf die turbokapitalistischen Auswüchse des Profi-Fußballs. Dass auch darüber geredet wird, ist ein Verdienst der Fans.

Dass gleichzeitig mit dem FC Bayern der größte Verein Deutschlands eine Kampagne gegen Rassismus startet und Verantwortung übernimmt, ist ebenfalls wichtiger als Titel. Der vergangene Spieltag war der beste Spieltag dieser Saison.

