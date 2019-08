vor 16 Min.

FCB im DFB Pokal 2019/20: TV-Termine & Live Stream - der FC Bayern München im Fernsehen

Am Montag, dem 12. August, beginnt für den FC Bayern München der DFB Pokal 2019/20 mit der Partie gegen Energie Cottbus. TV-Termine, Uhrzeiten & Sender der Live-Übertragungen (Free TV, Pay TV, Fernsehen & Stream) aller Spiele des FCB finden Sie bei uns.

Der Titelverteidiger aus München trifft in der ersten Runde des DFB Pokals 2019/20 auf Energie Cottbus, die derzeit in der Regionalliga Ost spielen. Ein Kinderspiel wird die Partie nicht, denn der FC Bayern München unterlag den Lausitzern bereits 2000 als Cottbus frisch in die 1. Bundesliga aufgestiegen war. Im DFB Pokal treffen die Münchner zum ersten Mal auf die Cottbusser. Das Auftaktspiel am 12. August sowie alle weiteren DFB Pokalspiele des FCB können Sie in der Free TV Übertragung, im Pay TV oder im Live Stream online verfolgen. Wir zeigen Ihnen, wann und wo.

DFB Pokal live sehen: FC Bayern München im Free TV & als Live Stream

Der FCB in der 1. Hauptrunde:

Welche Überraschungen das DFB Pokalspiel am 12. August bereithält sehen Sie in der Free TV Übertragung der ARD, auf Sky oder im Live Stream online.

Wann? 12. August 2019: Energie Cottbus vs. FC Bayern München

Anpfiff: 20:45 Uhr

Free TV: ARD

Pay TV: SKY Sport 2

Online Live Stream: ard.de & Sky Go

DFB Pokal live: Der FCB dominiert den Pokal seit Anfang der 60er Jahre

Den wichtigsten deutschen Titel neben der deutschen Meisterschaft konnte der FC Bayern München bereits zum 19. Mal für sich entscheiden. Der deutsche Rekordmeister bereitete sich mit einem Freundschaftsspiel am 8. August 2019 auf den DFB Pokal Auftakt vor und schlug den Kreisligisten FC Rottach-Egern mit 23:0. Ihrem größten Konkurrenten aus Dortmund unterlagen die Bayern fünf Tage zuvor im Supercup mit 2:0.

Fußball live erleben: FC Bayern im DFB Pokal eine Woche vor dem Bundesligastart

Das sprichwörtliche Losglück der Bayern nahm der DFB zum Anlass, die Auslosungen der vergangenen DFB Pokalrunden ab 2008 zu analysieren. Bei einem direkter Vergleich von FCB und BVB kommen die Experten des DFB zum Schluss, dass die Gegner der Münchner auf dem Weg zum DFB Finale durchschnittlich höherklassig waren als die der Dortmunder.

