FIFA-Arabien-Pokal 2021

vor 16 Min.

FIFA-Arabien-Pokal 2021: Spielplan, Kalender, Termine, Teams, Übertragung im TV und Stream

Liverpool-Star Mohamed Salah ist auch in Katar beim FIFA-Arabien-Pokal 2021 dabei. Alle Infos zum Zeitplan, zur Übertragung und den Teams in der Übersicht.

Vom 30. November bis zum 18. Dezember 2021 findet der FIFA-Arabien-Pokal, offiziell FIFA Arab Cup, in Katar statt. Insgesamt 23 arabische Nationalmannschaften nehmen an dem Fußball-Wettkampf teil. Die besten 16 Mannschaften treten nun in der Endrunde gegeneinander an.