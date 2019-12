vor 18 Min.

FIFA Klub-WM 2019 heute live im TV und Stream: Spielplan, Termine, Übertragung

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft: FIFA Klub-WM 2019 live in TV und Stream, Spielplan und TV-Termine - hier gibt es die Infos.

Die FIFA Klub-WM läuft vom 11. bis 21. Dezember 2019 live im Stream. Wo läuft die FIFA Klub-WM - Free-TV, Sky oder DAZN? Die Infos zu TV-Übertragung Spielplan und Terminen.

Die FIFA Klub-WM startet heute, den 11.12.2019 und läuft bis zum 21.12.2019. Die Fans wollen wissen, wie Spielplan und Termine aussehen und ob die Klub-WM live im TV und Live-Stream zu sehen sein wird. Free-TV, Sky oder DAZN - wo läuft die FIFA Klub-WM 2019? Lesen Sie hier alle Infos zur Übertragung.

Das Ausscheidungs­spiel startet heute um 18.30 Uhr. Weiter geht es dann am 14.12.2019 mit dem Viertelfinale. Diese Teams sind unter anderem dabei:

FC Liverpool aus England

aus England CF Monterrey aus Mexiko

Esperance Tunis aus Tunesien

aus Tunesien Hienghène Sport aus Neukaledonien

al-Sadd Sport Club aus Doha

Hier erfahren Sie, ob die FIFA Klub-WM auch im Fernsehen läuft und weitere Infos zu Spielplan, Live-Stream und TV-Terminen.

Übertragung im Fernsehen: FIFA Klub-WM 2019 live im TV und Stream - Free-TV, Sky oder DAZN?

Die FIFA Klub-WM 2019 wird auch in diesem Jahr von keinem deutschen TV-Sender übertragen, sondern nur im Live-Stream auf DAZN. Über diesen Anbieter sind die Spiele ab dem 1. Halbfinale am 17. Dezember zu sehen.

FIFA Klub-WM 2019: Datum, Spielplan, TV-Termine auf DAZN

Hier finden Sie Datum, Spielplan und Termine zur FIFA Klub-WM 2019 in Katar.

Spiel Termin Ortszeit (Zeit in Deutschland ) Team 1 Team 2 Ausscheidungs­spiel 11. Dez 20:30 Uhr (18:30 Uhr) al-Sadd SC Hienghène Sport Viertelfinale 1 14. Dez 17:00 Uhr (15:00 Uhr) al-Hilal Espérance Tunis Viertelfinale 2 14. Dez 20:30 Uhr (18:30 Uhr) CF Monterrey Sieger Spiel 1 Spiel um Platz 5 17. Dez 17:30 Uhr (15:30 Uhr) Verlierer VF 2 Verlierer VF 2 Halbfinale 1 17. Dez 20:30 Uhr (18:30 Uhr) Flamengo Rio de Janeiro Sieger VF 1 Halbfinale 2 18. Dez 20:30 Uhr (18:30 Uhr) Sieger VF 1 FC Liverpool Spiel um Platz 3 21. Dez 17:30 Uhr (15:30 Uhr) Verlierer HF 2 Verlierer HF 1 Finale 21. Dez 20:30 Uhr (18:30 Uhr) Sieger HF1 Sieger HF 2

FIFA Klub-WM - alle Infos

Die FIFA Klub-WM (FIFA Club World Cup 2019) ist die 16. Austragung dieses global vermarkteten Fußball-Wettbewerbs für Vereine. Die Klub-Weltmeisterschaft der FIFA steigt zum ersten Mal in Katar, und soll als Test für die Fußball-WW 2022 in Katar dienen. Am 3. Juni 2019 erteilte die FIFA Katar den Zuschlag für beide Fußball-Turniere.

Die FIFA-Klub-WM ist die offizielle WM für Vereins-Mannschaften im Fußball, bei der die Sieger der sechs Kontinents-Meisterwettbewerbe (wie die europäische Champions League) gegeneinander spielen. Nach einem 1. Versuch 2000 in Brasilien wird die Klub-Weltmeisterschaft seit 2005 regelmäßig gegen Ende des jeweiligen Jahres ausgetragen. Sie gilt als Nachfolger des Weltpokals, der jedoch auf Mannschaften aus Europa und Südamerika beschränkt blieb.

