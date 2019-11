14:17 Uhr

FIFA Klub-WM 2019 live in TV und Stream: Spielplan und TV-Termine

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft: FIFA Klub-WM 2019 live in TV & Stream: Spielplan & TV-Termine.

Das Datum steht: Die FIFA Klub-WM steigt vom 11. bis 21. Dezember 2019. Die Fans wollen wissen, wie Spielplan und Termine aussehen und ob die Klub-WM live in TV und Live-Stream zu sehen sein wird. Free-TV, Sky oder DAZN?

Bald geht die FIFA Klub-WM 2019 los. Mit dabei ist der favorisierte CL-Sieger FC Liverpool mit dem deutschen Trainer Jürgen Klopp, der CF Monterrey aus Mexiko, Esperance Tunis aus Tunesien, Hienghène Sport (aus Neukaledonien) sowie der al-Sadd Sport Club aus Doha, Katar. Wir nennen Spielplan und TV-Termine und sagen an welchem Datum welches Spiel live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen sein wird. Dabei klären wir auch, ob die Fußball-Spiele der FIFA Klub-WM vom 11. bis 21. Dezember 2019 im Free-TV, bei Sky oder DAZN gezeigt werden.

Übertragung: FIFA Klub-WM 2019 live in TV, Fernsehen & Stream - Free-TV, Sky oder DAZN?

Die FIFA Klub-WM 2019 wird auch heuer wieder live in TV, Fernsehen und Stream zu verfolgen sein. Aktuell ist jedoch nicht klar, welcher Sender, die Klub-WM live ausstrahlt. Im vergangenen Jahr war der Pokal nicht im Free-TV oder normalen Fernsehen zu sehen, sondern nur live auf dem Online-Streaming-Portal DAZN. Einen kostenlosen Stream ohne Anmeldung, der gratis und umsonst ist, gab es also nicht. Auch 2019 dürfte wieder DAZN die FIFA Klub-WM live in TV und Stream ausstrahlen.

FIFA Klub-WM 2019: Datum, Spielplan & TV-Termine

Hier finden Sie Datum, Spielplan und Termine zur FIFA Klub-WM 2019 in Katar. Welcher Sender die Weltmeisterschaft live in TV, Fernsehen und Live-Stream zeigen wird, stellt sich noch heraus. Auch sind noch nicht alle Teilnehmer bekannt.

Spiel Termin Ortszeit (Zeit in Deutschland ) Team 1 Team 2 Ausscheidungs­spiel 11. Dez 20:30 Uhr (18:30 Uhr) al-Sadd SC Hienghène Sport Viertelfinale 1 14. Dez 17:00 Uhr (15:00 Uhr) AFC-Sieger Espérance Tunis Viertelfinale 2 14. Dez 20:30 Uhr (18:30 Uhr) CF Monterrey Sieger Spiel 1 Spiel um Platz 5 17. Dez 17:30 Uhr (15:30 Uhr) Verlierer VF 2 Verlierer VF 2 Halbfinale 1 17. Dez 20:30 Uhr (18:30 Uhr) CONMEBOL-Sieger Sieger VF 1 Halbfinale 2 18. Dez 20:30 Uhr (18:30 Uhr) Sieger VF 1 FC Liverpool Spiel um Platz 3 21. Dez 17:30 Uhr (15:30 Uhr) Verlierer HF 2 Verlierer HF 1 Finale 21. Dez 20:30 Uhr (18:30 Uhr) Sieger HF1 Sieger HF 2

FIFA Klub-WM: Das sollten Sie wissen

Die FIFA Klub-WM (FIFA Club World Cup 2019) ist die 16. Austragung dieses global vermarkteten Fußball-Wettbewerbs für Vereine. Die Klub-Weltmeisterschaft der FIFA steigt zum ersten Mal in Katar, und soll als Test für die Fußball-WW 2022 in Katar dienen. Am 3. Juni 2019 erteilte die FIFA Katar den Zuschlag für beide Fußball-Turniere.

Die FIFA-Klub-WM ist die offizielle WM für Vereins-Mannschaften im Fußball, bei der die Sieger der sechs Kontinents-Meisterwettbewerbe (wie die europäische Champions League) gegeneinander spielen. Nach einem 1. Versuch 2000 in Brasilien wird die Klub-Weltmeisterschaft seit 2005 regelmäßig gegen Ende des jeweiligen Jahres ausgetragen. Sie gilt als Nachfolger des Weltpokals, der jedoch auf Mannschaften aus Europa und Südamerika beschränkt blieb.

