vor 19 Min.

FIFA Klub-WM 2021: Übertragung in TV, Fernsehen & Live-Stream

Im Dezember sollte die 17. FIFA Klub-WM in Katar stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Wettkampf jedoch verschoben und wird jetzt vom 1. Februar 2021 bis zum 11. Februar 2021 ausgetragen. Damit Sie keine Partie der offiziellen Weltmeisterschaft für Fußball-Vereinsmannschaften verpassen, finden Sie hier Informationen zu der Übertragung in Live-Stream, TV und Fernsehen.

Klub-WM 2021: Die Klub-WM ist der Nachfolger des Weltpokals und gilt als wichtigstes Turnier des Vereinsfußballs. Sie wollen den Kampf Ihrer Lieblingsmannschaft bei der Klub-WM mitverfolgen? Hier erfahren Sie, ob der Wettkampf im Live-Stream oder TV übertragen wird.

Was ist die Klub-WM? Wer spielt mit?

Seit 2005 wird das Format der Klub-WM regelmäßig ausgetragen, dort treffen jeweils die Champions-League-Sieger aus Europa und Südamerika aufeinander. Seit 2005 spielt zudem der amtierende Meister des ausrichtenden Landes mit.

Der FC Bayern München errang bis dato einen Sieg. 2021 hat der Triple-Gewinner in Katar erneut die Chance auf den Titel. Die Mannschaft hat sich über den Sieg der europäischen Champions League qualifiziert und ist für das Halbfinale am 8. Februar 2021 gesetzt. Da sich Terminüberschneidungen ergeben, müssen zwei Partien der Bundesliga verschoben werden. Dies betrifft die Spiele gegen Hertha BSC (20. Spieltag/5. bis 8. Februar 2021) und Arminia Bielefeld (21. Spieltag/12. bis 15. Februar 2021). Die Partie gegen TSG Hoffenheim sollte jedoch stattfinden.

Übertagung der Klub-WM 2021 in Live-Stream, TV und Fernsehen

Die Übertragungsrechte der letzten Klub-WM 2019 lagen beim Streaming-Anbieter DAZN. Da sich der Streamingdienst die Rechte bis zur Saison 2021/22 gesichert hat, wird auch die Klub-Weltmeisterschaft 2021 auf dem kostenpflichtigen Streaming-Dienst-Anbieter gezeigt. Auf deutschen TV-Sendern sind keine Partien im Free-TV live zu sehen.

Trivia zur Klub-Weltmeisterschaft

Die letzte FIFA Klub-WM wurde als Probelauf der Fußball-WM 2022 in Katar abgehalten. Auch diese Klub-Weltmeisterschaft findet in dem Emirat statt. Hier duellieren sich die Sieger der sechs Kontinents-Meisterwettbewerbe, wie beispielsweise der europäischen Champions League. Aktuell ist die Klub-Weltmeisterschaft auf sieben Teams beschränkt, doch ab dem Sommer 2022 gelten andere Regeln. Bereits im März 2019 beschloss die FIFA die Reformation der Klub-WM. Diese besagt, dass 24 Mannschaften statt sieben an dem Wettbewerb teilnehmen dürfen und das Turnier alle vier Jahre statt jährlich ausgetragen wird. Damit wird der FIFA-Konföderationen-Pokal durch die Klub-WM ersetzt.

Themen folgen