FIS Nordische Kombi Weltcup: Rennkalender, Termine, Rennen und Zeitplan heute am 20.12.20

Die Weltcup-Saison 2020/21 der Nordischen Kombination läuft. Alles zu Saisonstart, Rennkalender, Zeitplan, Termine und Daten finden Sie hier.

Die Weltcup-Saison der Nordischen Kombination hat am Wochenende, vom 27.-29. November 2020, im finnischen Ruka begonnen und endet am 21. März 2021 in Schonach. 30 Weltcuprennen, Einzelrennen und Teamwettbewerbe stehen für die Herren der männlichen Kombinierer auf dem Programm. Das Highlight der Saison ist die Nordische Ski-WM in Oberstdorf, die vom 23. Februar bis zum 7. März ausgetragen wird. Erstmals wird diesen Winter in der Nordischen Kombination auch eine Damen-Serie mit ausgetragen.

Alle Informationen und News zum konkreten Rennkalender, den Terminen, Wettkämpfen und dem Zeitplan finden Sie hier.

Nordische Kombination Herren / Damen 2020/21: Rennkalender, Zeitplan & Termine im Weltcup

Alle Termine für die Sprünge und Rennen der Herren sowie den aktuellen Zeitplan/Kalender der Nordischen Kombinierer für die Saison 20/21 finden Sie in dieser Tabelle.

Termin Austragungsort, Land Disziplin Uhrzeit 27.11.2020 Ruka, Finnland HS 142 , 5 km 11.00 Uhr 28.11.2020 Ruka, Finnland HS 142, 10 km 11.15 Uhr 29.11.2020 Ruka, Finnland HS 142, 10 km 9.30 Uhr 05.12.2020 Lillehammer , Norwegen HS98, 10 km abgesagt 06.12.2020 Lillehammer , Norwegen HS140, 10 km abgesagt 19.12.2020 Ramsau a.D., Österreich HS 98, 10 km 10.45 Uhr 20.12.2020 Ramsau a.D., Österreich HS 98, 10 km 11.00 Uhr 02.01.2021 Otepäa, Estland HS 97, 10 km 10.00 Uhr 03.01.2021 Otepäa, Estland HS 97, 10 km 9.30 Uhr 09.01.2021 Chaux-Neuve, Frankreich HS 115, 10 km 9.45 Uhr 10.01.2021 Chaux-Neuve, Frankreich HS 115, 10 km 9.45 Uhr 15.01.2021 Val di Fiemme, Italien HS 104, 10 km 10.00 Uhr 16.01.2021 Val di Fiemme, Italien HS 104, Teamspring 10.00 Uhr 17.01.2021 Val di Fiemme, Italien HS 104, 10 km 10.00 Uhr 23.01.2021 Lahti , Finnland HS 130, 10 km 11.30 Uhr 24.01.2021 Lahti , Finnland HS 130, Teamspring 8.30 Uhr 29.01.2021 Seefeld , Österreich HS 109, 5 km 13.30 Uhr 30.01.2021 Seefeld , Österreich HS 109, 5 km 13.30 Uhr 31.01.2021 Seefeld , Österreich HS 109, 5 km 12.15 Uhr 06.02.2021 Klingenthal HS 140, 10 km 11.30 Uhr 07.02.2021 Klingenthal HS 140, 10 km 12.00 Uhr 13.02.2021 Beijing , China HS 140, 10 km 8.00 Uhr 14.02.2021 Beijing , China HS 140, Staffel 4x5 km 8.00 Uhr 26.02.2021 Weltmeisterschaften, Oberstdorf * HS 106, 10 km 10.15 Uhr 28.02.2021 Weltmeisterschaften, Oberstdorf * HS 106, Staffel 4x5 km 10.00 Uhr 04.03.2021 Weltmeisterschaften, Oberstdorf * HS 137, 10 km 11.00 Uhr 06.03.2021 Weltmeisterschaften, Oberstdorf * HS 137, Teamspring 10.00 Uhr 13.03.2021 Oslo , Norwegen HS 134, 10 km 11.00 Uhr 14.03.2021 Oslo , Norwegen HS 134, 10 km 9.15 Uhr 20.03.2021 Schonach HS 100, 10 km 11.00 Uhr 21.03.2021 Schonach HS 100, 15 km 11.00 Uhr

Terminänderungen, Zeitverschiebungen oder Ausfälle im Rennkalender aktualisieren wir an dieser Stelle.

* Die Punkte der Weltmeisterschaft fließen nicht in die Weltcupwertung mit ein.

Nordische Kombination 20/21: erstmals Frauen bei der WM & im Weltcup

Erstmals im Winter 2020/21 gibt es für die Damen in der Nordischen Kombination eine Weltcup-Serie. Bis dahin waren die Frauen im Continental Cup am Start, der Nachwuchs im FIS Youth Cup. Auch im Rahmen der FIS Nordischen Ski WM in Oberstdorf werden erstmals Wettbewerbe für die weiblichen Kombinierer ausgetragen.

Die deutschen Athleten in der Nordischen Kombination 2020/21

Acht Athleten sind in der Lehrgangsgruppe Ia von Bundestrainer Hermann Weinbuch nominiert worden. Das sind für die Saison 20/21 in der NoKo Manuel Faißt, Eric Frenzel, Vinzenz Geiger, Jakob Lange, Fabian Rießle, Johannes Rydzek, Julian Schmid und Terence Weber.

