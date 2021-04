Fackellauf: Organisatoren kämpfen gegen Absage Osakas

Japans Olympia-Organisatoren wollen die drohende Absage des olympischen Fackellaufs durch die Großstadt Osaka wegen wieder steigender Corona-Infektionszahlen verhindern.

"Wir sind momentan mit den lokalen Behörden im Gespräch, wie und in welcher Weise wir den Fackellauf dort veranstalten können", sagte Seiko Hashimoto, Präsidentin des Organisationskomitees der Sommerspiele in Tokio. "Dinge können sich schnell ändern. Wir müssen flexibel sein und Veranstaltungen, die anstehen, entsprechend ändern."

Der Gouverneur der Präfektur Osaka, Hirofumi Yoshimura, hatte sich zuvor gegen den Fackellauf, der am 25. März gestartet worden war und bei der Eröffnungsfeier am 23. Juli enden soll, durch Osaka ausgesprochen. Der noch in diesem Monat geplante Lauf durch die Präfektur-Hauptstadt sollte abgesagt werden, sagte Yoshimura. Auch Osakas Bürgermeister Ichiro Matsui befürwortete eine Absage.

© dpa-infocom, dpa:210402-99-65586/2 (dpa)

Zeitplan für die Olympischen Spiele

Bericht des Senders NHK