17:13 Uhr

Fake: Ronaldo funktioniert seine Hotels nicht als Corona-Lazarett um

Laut einem Bericht der spanischen Sportzeitung "Marca" stellt Cristiano Ronaldo seine Hotels im Kampf gegen das Coronavirus zur Verfügung. Doch das ist nicht wahr.

Von Oliver Bosch

Update: Nach Angaben des Faktencheck-Portals Mimikama handelt es sich um eine Falschmeldung.

Falschmeldung um Cristiano Ronaldo: Wie die spanische Sportzeitung Marca berichtete, stellt der Fußball-Superstar angeblich seine beiden Hotels auf Madeira und in Lissabon für Corona-Infizierte kostenlos zur Verfügung. Doch das stimmt nicht. Wahr ist jedoch, dass Ronaldo selbst aktuell ebenfalls von der Corona-Krise betroffen ist.

Der Fußballer befindet sich derzeit zusammen mit Lebensgefährtin Georgina Rodriguez und seinen vier Kindern in seiner Heimatstadt Funchal auf Madeira. Seit letzter Woche hat sein Verein Juventus Turin ihn und seine Mannschaftskameraden in Quarantäne geschickt. Auslöser war die Corona-Erkrankung von Mitspieler Daniele Rugani. Wie die Vereinsführung am späten Mittwochabend bekannt gab, ist Rugani der erste Spieler der Serie A, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat.

Ronaldo nutzt die Zeit in Isolation, um seiner Mutter Dolores Aveiro auf Madeira beizustehen. Die 65-Jährige hatte vor einer Woche einen Schlaganfall erlitten.

Ronaldo stellt angeblich seine Hotels Pestana CR7 im Kampf gegen Corona zur Verfügung

In einem bewegenden Brief schrieb Cristiano Ronaldo: "Die Welt erlebt gerade einen sehr schwierigen Moment, der von uns allen größte Sorgfalt und Aufmerksamkeit erfordert." Den Post verbreitete er unter anderem über Twitter und Instagram. Er wandte sich weiter an seine Fans mit den Worten: "Ich spreche zu euch heute nicht als Fußballer, sondern als Sohn, Vater und Mensch, der besorgt ist über die letzten Entwicklungen, die die ganze Welt betreffen."

Ronaldo: "Menschenleben zu schützen muss über allen anderen Interessen stehen"

Desweiteren fordert Ronaldo alle Menschen auf, zu helfen: "Menschenleben zu schützen muss über allen anderen Interessen stehen. Ich möchte meine Gedanken allen senden, die Nahestehende verloren haben. Meine Solidarität sende ich denen, die gegen das Virus kämpfen, wie mein Mannschaftskollege Daniele Rugani und meine weitere Unterstützung gilt den großartigen Gesundheitsexperten, die ihr eigenes Leben riskieren, um anderen zu helfen."

Das Coronavirus hat von allen europäischen Ländern Italien am heftigsten heimgesucht. Aktuell haben sich im Stiefelstaat über 21.000 Menschen mit Covid-19 infiziert, über 1400 sind daran gestorben. Spanien, Deutschland und Frankreich sind ebenfalls von der Corona-Krise schwer betroffen.

Lesen Sie auch:

Über alle Informationen rund um das Coronavirus informieren wir Sie in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen