vor 2 Min.

Fans starten angekündigten Stimmungsboykott in Stadien 2. Bundesliga

Die Fans in den Stadien der Fußball-Bundesliga haben den fünften Spieltag wie angekündigt mit einem Stimmungsboykott begonnen.

Die Anhänger von Werder Bremen und Hertha BSC schwiegen am bundesweiten Aktionsspieltag in den ersten Minuten der Partie in Bremen.

Die Werder-Fans begannen erst nach 18:30 Minuten mit der Unterstützung ihrer Mannschaft, die Berliner Anhänger zwei Minuten später. Zwei Tage vor der EM-Vergabe gehen die Fans mit ihren Protesten erneut auf Konfrontation zu DFB und DFL.

In Bremen waren in den Fankurven Transparente gegen die Anstoßzeiten oder die Übertragung der Spiele im Pay-TV zu sehen. "Stell dir vor es ist Fußball und keiner kann hin", "Spieltagszerstückelung stoppen" oder "Football is for you and me - Not for fucking Pay-TV" hieß es dort. Protestiert werden soll am Dienstag und Mittwoch bei allen Spielen der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga. Der Zusammenschluss der Fanszenen hatte zu einem Stimmungsboykott in den ersten 20 Minuten jeder Partie aufgerufen. (dpa)

