Billie Jean King Cup 2021: Zeitplan und Übertragung beim früheren Fed-Cup

Auch 2021 wird der Fed-Cup nicht zum geplanten Zeitpunkt, vom 13. bis 18. April, stattfinden. Der Billie Jean King Cup wurde erneut verschoben. Alle Infos dazu, zum Finale und zu den Terminen, dem Zeitplan und der Übertragung im TV und Stream finden Sie hier.

Der neu getaufte Billie Jean King Cup, ehemals Fed-Cup, wurde erneut verschoben. Ursprünglich sollte der Teambewerb der Damen vom 13. bis 18. April in Budapest stattfinden. Die Austragung sei aufgrund der Covid-Pandemie aber zu diesem Zeitpunkt aufgrund der "bleibenden Unsicherheiten" nicht möglich, ließ die International Tennis Federation, verkünden. Das Turnier ist auf Ende des Jahres 2021 verschoben.

Der Präsident der ITF, David Haggerty meldet sich auf der Webseite des Cups mit folgenden Worten: "Gesundheit und Sicherheit kommen zuerst – wir suchen nun nach einem alternativen Termin".

Alles Wissenswerte zu diesem Turnier und die ursprünglichen Infos dazu, auch zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream, finden Sie hier.

Der Fed-Cup 2020 – Billie Jean King Cup

So hätte die Konstellation für den Fed-Cup im April ausgesehen: Die deutschen Tennis-Damen treffen bei der Premiere der Fed-Cup-Finalwoche auf Tschechien und die Schweiz. Dies ergab die Auslosung im Austragungsort Budapest. Ohne die Top-Spielerinnen Angelique Kerber und Julia Görges hatte sich die deutsche Mannschaft mit 4:0 gegen Brasilien durchgesetzt und damit die Quali für die End-Runde gemeistert. Mit dabei sind zwölf Teams in vier Dreiergruppen. Die deutsche Mannschaft wurde in Gruppe D gelost.

Die seit 2011 sechsmal siegreichen und dank einer Wildcard qualifizierten Tschechinnen waren als Gruppenkopf gesetzt. Der Fed Cup wird heuer wie schon der Davis Cup bei den Herren in einer Endrunde mit Gruppenspielen ausgespielt. Titelverteidiger Frankreich spielt in Gruppe A gegen Russland und Ungarn. Rekordsieger USA bekommt es in Gruppe C mit Spanien und der Slowakei zu tun. Vorjahresfinalist Australien tritt in der Gruppe B gegen Weißrussland und Belgien an. Der Sieger dieser Gruppe wäre der deutsche Gegner im Halbfinale.

Fed-Cup 2020: Termine, Zeitplan, Datum, Gruppen - wann spielt Deutschland?

Die Finals des Fed-Cup 2020 wurden von der Neuterminierung im April 2021, vom 13. bis 18. April, erneut verschoben – auf das Ende des Jahres 2021.

Es gibt vier Gruppen:

Gruppe A: Frankreich , Russland , Ungarn

, , Gruppe B: Australien , Weißrussland , Belgien

, , Gruppe C: USA , Spanien , Slowakei

, , Gruppe D: Tschechien , Deutschland , Schweiz

Fed-Cup 2020 live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream: TV-Termine und Free-TV?

Sie wollen das Fed-Cup Finale 2020/21 live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream sehen und das möglichst kostenlos, umsonst und ohne Anmeldung im Free-TV und Gratis-Stream? Aller Voraussicht nach wird es keine Übertragung im TV geben, dafür aber im Stream auf sportdeutschland.tv. Bei aktuelleren Infos informieren wir Sie an dieser Stelle.

Fed-Cup: Infos zum Billie Jean King Cup

Der Fed-Cup 2020 ist die 58. Ausgabe des wichtigsten Turniers zwischen Nationalmannschaften im Damentennis. Für 2020 wurde das Format des Cups geändert. Die wichtigste Änderung ist die sogenannte Welt-Gruppe (Finals). Die bisherigen Weltgruppen werden durch eine Qualifikation im Februar mit 16 Mannschaften und ein Finalturnier im April mit 12 Mannschaften ersetzt. Da die Weltgruppe nun als ein einziges Turnier ausgetragen wird, wurde die Veranstaltung in Fed-Cup-Finale umbenannt. Die Gruppen der unteren Zonen I, II und III bestehen aus Gruppenspielen, die über Auf- oder Abstieg entscheiden.