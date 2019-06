vor 18 Min.

Federer "super zufrieden": Viertelfinale bei Paris-Comeback

Roger Federer hat auch in seinem vierten Match bei den French Open keinen Satz abgegeben. Nach dem Sieg gegen den Argentinier Leonardo Mayer wartet im Viertelfinale aber der erste echte Gradmesser.

Das ging erstaunlich schnell: In nur 102 Minuten hat French-Open-Rückkehrer Roger Federer das Viertelfinale in Paris erreicht.

Beim 6:2, 6:3, 6:3 ließ der 37 Jahre alte Tennisprofi aus der Schweiz dem argentinischen Sandplatz-Experten Leonardo Mayer keine Chance und bleibt damit ohne Satzverlust. Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad wollte sich Federer offenbar nicht länger als unbedingt nötig auf dem Court Philippe Chatrier aufhalten und nutzte in seinem 401. Match bei einem Grand-Slam-Turnier gleich seinen ersten Matchball.

"Ich bin super zufrieden. Mir macht es großen Spaß, hier zu spielen", sagte Federer im Interview mit Ex-Profi Fabrice Santoro. Er ist nun der drittälteste French-Open-Viertelfinalist nach dem 40 Jahre alten Pancho Gonzales 1968 und dem 39-jährigen Istvan Gulyas 1971.

Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale trifft der 20-malige Grand-Slam-Turniersieger am Dienstag auf seinen Schweizer Landsmann Stan Wawrinka oder den an Nummer sechs gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas. Am Montag haben Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff dann die Chance auf den Einzug in die Runde der besten 16. Struff bekommt es mit dem serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic zu tun. Zverev hat in dem an Nummer neun gesetzten Italiener Fabio Fognini ebenfalls einen kniffligen Achtelfinal-Gegner erwischt.

Schon mit dem Erreichen der zweiten Woche hatte sich Federer zufrieden gezeigt, weil er sein Leistungsvermögen auf Asche nicht wirklich einschätzen konnte und seit 2015 nicht mehr bei den French Open gespielt hat. 2016 musste er verletzt zurückziehen, 2017 und 2018 hatte er komplett auf die Sandplatz-Saison verzichtet.

Doch wie schon bei seinen Dreisatz-Erfolgen gegen den Italiener Lorenzo Sonego, den Kölner Oscar Otte und den Norweger Casper Ruud strahlte Federer trotz der Hitze und des starken Windes vom ersten Ballwechsel an Selbstsicherheit und Souveränität aus. "Es war heute wichtig, sich auf den Aufschlag zu konzentrieren, und ich war sehr zufrieden mit meinem Aufschlag", schilderte Federer die schwierigen Bedingungen. Mit einer unerreichbaren Vorhand in die Ecke des Feldes beendete er nach einer Stunde und 42 Minuten das Match und erreichte zum 54. Mal bei einem der vier großen Turniere das Viertelfinale. (dpa)

