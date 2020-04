vor 31 Min.

Final-Turnier der Champions League laut Berichten im August

Laut Medienberichten könnte die Champions League trotz der Corona-Krise im August zu Ende gespielt werden. Im Gespräch soll ein spezielles Turnier sein.

Um die Champions League trotz der Corona-Krise doch noch zeitnah zu Ende zu spielen, denken die Europäische Fußball-Union UEFA und die Club-Vereinigung ECA spanischen Medienberichten zufolge über ein Final-8-Turnier im August nach. Es werde nach einem neutralen Ort gesucht, an dem die Teams und alle Begleiter während des Wettbewerbs isoliert leben könnten, berichtete unter anderem die Zeitung Mundo Deportivo am Dienstag. Auch müsse es dabei strenge ärztliche Kontrollen geben.

Wegen des Coronavirus wird in der Champions League vorerst nicht gekickt

Die Viertel- und Halbfinals sollen demnach jeweils in einem einzelnen Spiel ausgetragen werden, statt wie üblich in Hin- und Rückspiel. Allerdings sind noch nicht alle Achtelfinales beendet. Auch das Rückspiel des FC Bayern München nach dem 3:0-Hinspielsieg beim FC Chelsea ist noch offen. Der Spielbetrieb in der Königsklasse war wegen der Covid-19-Pandemie Mitte März auf unbestimmte Zeit ausgesetzt worden. Das Finale hätte ursprünglich am 30. Mai in Istanbul stattfinden sollen. (dpa)

