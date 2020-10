07:17 Uhr

Finale in Paris: Nadal will gegen Djokovic Serie ausbauen

Nummer eins gegen Nummer zwei, der Jahresbeste gegen den Roland-Garros-Regenten, 17-maliger Grand-Slam-Champion gegen 19-maligen Major-Sieger: Die French Open erleben ein Endspiel der Superlative zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal.

Bei den French Open der Tennisprofis in Paris stehen sich im Endspiel der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic aus Serbien und der spanische Titelverteidiger Rafael Nadal gegenüber. Ein Blick auf das Finale am heutigen Sonntag (15.00 Uhr/Eurosport):

55 Mal standen sich Rafael Nadal und Novak Djokovic schon gegenüber. Kein anderes Duell gab es häufiger in der Geschichte des Profi-Tennis. Die bisherigen 15 Partien bei Grand-Slam-Turnieren:

Jahr Turnier Belag Runde Sieger Ergebnis 2006 French Open Sand Viertelfinale Nadal 6:4, 6:4, Aufgabe 2007 French Open Sand Halbfinale Nadal 7:5, 6:4, 6:2 2007 Wimbledon Rasen Halbfinale Nadal 3:6, 6:1, 4:1, Aufgabe 2008 French Open Sand Halbfinale Nadal 6:4, 6:2, 7:6 (7:3) 2010 US Open Hartplatz Finale Nadal 6:4, 5:7, 6:4, 6:2 2011 Wimbledon Rasen Finale Djokovic 6:4, 6:1, 1:6, 6:3 2011 US Open Hartplatz Finale Djokovic 6:2, 6:4, 6:7 (5:7), 7:5 2012 Australian Open Hartplatz Finale Djokovic 5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5 2012 French Open Sand Finale Nadal 6:4, 6:3, 2:6, 7:5 2013 French Open Sand Halbfinale Nadal 6:4, 3:6, 6:1, 6:7 (3:7), 9:7 2013 US Open Hartplatz Finale Nadal 6:2, 3:6, 6:4, 6:1 2014 French Open Sand Finale Nadal 3:6, 7:5, 6:2, 6:4 2015 French Open Sand Viertelfinale Djokovic 7:5, 6:3, 6:1 2018 Wimbledon Rasen Halbfinale Djokovic 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8 2019 Australian Open Hartplatz Finale Djokovic 6:3, 6:2, 6:3

Runde Gegner Ergebnis 1. Runde Mikael Ymer ( Schweden ) 6:0, 6:2, 6:3 2. Runde Ricardas Berankis ( Litauen ) 6:1, 6:2, 6:2 3. Runde Daniel Elahi Galan ( Kolumbien ) 6:0, 6:3, 6:2 Achtelfinale Karen Chatschanow ( Russland /15) 6:4, 6:3, 6:3 Viertelfinale Pablo Carreno-Busta ( Spanien /17) 4:6, 6:2, 6:3, 6:4 Halbfinale Stefanos Tsitsipas ( Griechenland /5) 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1

Runde Gegner Ergebnis 1. Runde Egor Gerassimow ( Weißrussland ) 6:4, 6:4, 6:2 2. Runde Mackenzie McDonald ( USA ) 6:1, 6:0, 6:3 3. Runde Stefano Travaglia ( Italien ) 6:1, 6:4, 6:0 Achtelfinale Sebastian Korda ( USA ) 6:1, 6:1, 6:2 Viertelfinale Jannik Sinner ( Italien ) 7:6 (7:4), 6:4, 6:1 Halbfinale Diego Schwartzman ( Argentinien /12) 6:3, 6:3, 7:6 (7:0)

Novak Djokovic ( Serbien ) Rafael Nadal ( Spanien ) Alter 33 34 Weltrangliste 1 2 Wohnort Monte Carlo Manacor Geburtsort Belgrad Manacor Größe 1,88 Meter 1,85 Meter Schlaghand Rechts Links Grand-Slam-Titel 17 19 French-Open-Titel 1 (2016) 12 (2005-2008, 2010-2014, 2017-2019) Karriere-Titel insgesamt 81 85 Karriere-Preisgeld** rund 144 Millionen US-Dollar rund 121 Millionen US-Dollar Trainer Marian Vajda , Goran Ivanisevic Carlos Moya , Francisco Roig

Nadal strebt in seinem 13. Roland-Garros-Finale seinen 13. Titel an. Der 34 Jahre alte Spanier ist im bisherigen Turnierverlauf noch ohne Satzverlust. Djokovic gab im Viertelfinale den ersten Satz ab und musste im Halbfinale sogar über fünf Sätze spielen.

Die Wege der beiden Finalisten in das Endspiel:

NOVAK DJOKOVIC:

RAFAEL NADAL:

Djokovic hat in diesem Jahr jedes Match, das er zu Ende gespielt hat, gewonnen: ATP-Cup, Australian Open, Dubai, Cincinnati-Masters, Rom-Masters. Lediglich bei den US Open verlor er im Achtelfinale durch Disqualifikation. Nadal verzichtete auf die Reise nach New York und verlor zuletzt beim Masters-Turnier in Rom früh.

Die Finalisten im Vergleich:

** vor den French Open

© dpa-infocom, dpa:201010-99-899740/3 (dpa)

Themen folgen