Finalsieg gegen Thiem: Zwölfter French-Open-Titel für Nadal

Motorsport

DTM 2019 live im TV und Stream: Termine, Teams, Fahrer

DTM 2019: Dieses Wochenende gingen die Piloten in Misano an den Start. Das Rennen am Samstag gewann Marco Wittmann, am Sonntag siegte Nico Müller. Infos zu Terminen, Teams und Übertragung.