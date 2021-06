Übertragung der EM 2021: So sehen Sie Finnland – Russland live im TV oder Stream

Bei der Fußball-EM 2021 tritt Finnland heute gegen Russland an. Das Spiel ist live bei der Telekom zu sehen. Wird es auch im Free-TV gezeigt? Diese Infos gibt es hier.

Fußball-EM 2021: Der Startschuss für die Europameisterschaft fiel am 11. Juni. Zunächst stehen die Gruppenspiele an. So trifft am zweiten Spieltag in der Gruppe B unter anderem Finnland auf Russland. Das Spiel ist auf den 16. Juni datiert und findet in St. Petersburg statt.

Wird die Partie live im Free-TV und im Gratis-Stream zu sehen sein? Welcher Sender überträgt das Spiel – ARD, ZDF oder doch MagentaTV? In diesem Artikel verraten wir Ihnen alle wichtigen Informationen, die Sie zu Übertragung, Sendetermin, Sendezeit, Datum und Uhrzeit wissen müssen.

Finnland – Russland live im Free-TV und Gratis-Stream?: ARD oder ZDF? Oder Pay-TV bei MagentaTV? Übertragung, Datum, Sender und Uhrzeit

Das Gruppenspiel zwischen Finnland und Russland können Fußball-Fans nicht im Free-TV oder Gratis-Online-Stream verfolgen. Die Partie gehört zu den Spielen, die nur kostenpflichtig im Pay-TV der Telekom zu sehen sind.

Wo wird das Spiel übertragen? Wann ist der Anstoß? Hier erhalten Sie alle wichtigen Infos im Überblick:

Spiel: Finnland – Russland , Gruppenphase der Fußball-EM 2021, Gruppe B

– , Gruppenphase der 2021, Gruppe B Datum: 16. Juni 2021

16. Juni 2021 Uhrzeit: 15.00 Uhr

15.00 Uhr Ort: St. Petersburg

Übertragung: Live im Pay-TV und Stream bei MagentaTV der Telekom

Finnland - Russland live im TV: Übertragung der Fußball-EM 2021 im Fernsehen und Online-Stream

Das Duell Finnland gegen Russland in der Gruppe B gehört zu den Spielen der Fußball-Europameisterschaft, die nicht gratis im Free-TV und Online-Stream laufen. Die Sender ARD und ZDF übernehmen zwar einen Großteil der Übertragung, zehn Partien laufen jedoch nur im Pay-TV bei MagentaTV der Telekom.

Das sind die Gruppenspiele, die neben dem Spiel Finnland vs. Russland ebenfalls gesichert bei MagentaTV zu sehen sein werden:

Wales - Schweiz am 12. Juni 2021, 15 Uhr

am 12. Juni 2021, 15 Uhr Schottland – Tschechien am 14. Juni 2021, 15 Uhr

– am 14. Juni 2021, 15 Uhr Schweden – Slowakei am 18. Juni 2021, 15 Uhr

am 18. Juni 2021, 15 Uhr Portugal – Frankreich am 23. Juni 2021, 21 Uhr

Das Finale der EM wird im ZDF übertragen. Welcher Sender die Ausstrahlung von Achtel-, Viertel- und Halbfinale übernehmen wird, wurde bislang noch nicht bekanntgegeben.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Übertragung von allen Spielen: Fußball-EM 2021 live im TV und Stream: Live-Übertragung und TV-Termine.

Finnland und Russland: Beide Mannschaften im direkten Vergleich

Insgesamt 18 Mal standen sich Finnland und Russland bisher gegenüber. Nur ein einziges Mal konnten die Finnen dabei die Partie für sich entscheiden - es war das erste Duell überhaupt, im Jahre 1912.

Die letzten Pflichtspiele lieferten sich die beiden Teams im Rahmen der WM-Qualifikation 2010. Hin- und Rückspiel gewann Russland damals jeweils mit 3:0.

(AZ)

Mehr Infos zur EM:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.