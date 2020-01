12:03 Uhr

Flick-"Wunsch" erfüllt - FC Bayern leiht Odriozola aus

Hansi Flick bekommt den erhofften Rechtsverteidiger für seinen engen Kader beim FC Bayern München. Der Spanier Álvaro Odriozola wird bis zum Saisonende von Real Madrid ausgeliehen. Für ihn selbst ist es eine Chance.

Der FC Bayern München hat den Wunsch von Trainer Hansi Flick nach einem Rechtsverteidiger erfüllt.

Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, wird der 24 Jahre alte Abwehrspieler Álvaro Odriozola bis zum Saisonende von Real Madrid ausgeliehen. Odriozola nahm bereits das Training mit den neuen Kollegen auf. Mit dem Wintertransfer soll ein Engpass in der Abwehr behoben werden. Flick hatte deshalb eine Verstärkung gewünscht.

"Nach internen Gesprächen haben wir beschlossen, dem Wunsch unseres Cheftrainers Hansi Flick nach Verstärkung für die Defensive zu entsprechen und uns gemeinsam für Álvaro Odriozola entschieden. Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung und bedanken uns bei den Verantwortlichen von Real Madrid für die sehr freundschaftlichen und partnerschaftlichen Gespräche", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge laut Mitteilung.

Der spanische Nationalspieler war am Vortag in Bayern gelandet und im roten Dienst-Wagen zu Untersuchungen gefahren worden. Einen Tag später vollzogen die Münchner den Transfer. Odriozola war im Sommer 2018 von Real Sociedad nach Madrid gewechselt. Dort kam er bislang nicht an Routinier Dani Carvajal (28) vorbei und über den Rang eines Ergänzungsspielers hinaus. Sein Vertrag bei Real läuft bis 2024, von einer Münchner Kaufoption war keine Rede.

"Wir sind überzeugt, dass Álvaro Odriozola unserer Mannschaft mit seinen Qualitäten helfen wird. Ich bin froh, dass wir so einen Außenverteidiger gefunden haben", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Durch die Ausfälle von Niklas Süle, Javi Martínez und Lucas Hernández, der schon wieder mit dem Team trainieren konnte, sind Flicks Optionen in der Defensive eingeschränkt. Odriozola soll helfen. Wenn er aufläuft, könnte zum Beispiel Benjamin Pavard als Innenverteidiger aushelfen statt hinten rechts zu verteidigen. Lange war Joshua Kimmich auf der rechten Abwehrseite gesetzt. Der deutsche Nationalspieler soll aber dauerhaft auf die Sechserposition ins defensive Mittelfeld rücken.

Vor seinem Real-Engagement zeigte Odriozola, der sich in München auch für mehr Einsätze im Ensemble bei Zinédine Zidane in Spanien beweisen will, bei Real Sociedad in seiner Heimatstadt San Sebastián starke Leistungen. Mit Madrid gewann er in seiner ersten Saison die Club-WM. Insgesamt kommt Odriozola auf 68 Einsätze in der Primera División sowie auf vier Champions-League-Spiele für Real und sechs Europa-League-Spiele für San Sebastián. Für die spanische Nationalmannschaft kam er bisher vier Mal zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer. Beim FC Bayern läuft er mit der Trikotnummer 2 auf. Diese hatte zuletzt Stürmer Sandro Wagner. (dpa)

